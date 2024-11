Crimen de "Pillín" Bracamonte: contrapunto entre funcionario y funebrero por el sepelio

En ese sentido se manifestó este martes a la mañana el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, quien señaló a LT8 : “Sabemos dónde está el cuerpo pero es la familia la que debe comunicar su despedida. Desde anoche no está más en el Instituto Médico Legal. Las funerarias no querían prestar servicio, aunque el Ministerio de Seguridad garantizó tranquilidad para el velatorio”.

“Los dispositivos de seguridad que se implementaron durante las despedidas de Daniel Attardo y de Andrés Bracamonte fueron de público conocimiento y notorios, porque se tomó la decisión de no minimizar el doble homicidio que ocurrió el sábado a la noche y se actuó en consecuencia”, indicó Santantino.

cementerio Pillín.jpg Policías con armas largas en el cementerio El Prado donde llevaron los restos de "Pillín" Bracamonte Foto: La Capital

El funcionario aclaró que “le corresponde a la familia decidir cómo comunicar la forma en que se realizará la despedida. Desde los ministerios de Seguridad tanto provincial como nacional, y con el acompañamiento de Ministerio Público de la Acusación, se pusieron a disposición todas las herramientas para poder garantizar la paz y tranquilidad en el marco de las despedidas de las víctimas del doble homicidio. Mientras tanto, y como trascendió hubo casas fúnebres que decidieron no prestar servicios”.

Por su parte, Luis Pinilla, presidente de la Asociación de Empresas Fúnebres de Santa Fe, desmintió “totalmente” esa versión sobre la supuesta negativa de las casas de sepelios de no brindar el servicio a la familia Bracamonte. “No sé de donde salió esa noticia. No fue así en absoluto. Las empresas fúnebres están preparadas con protocolos para prestar ese servicio a cualquiera”.

Pinilla aclaró que en el caso de Daniel Attardo, quien fue acribillado junto a Bracamonte el sábado pasado, “los familiares acudieron a una cochería, solicitaron el servicio, se realizó el velatorio, se lo sepultó, lógicamente con un protocolo de seguridad. La empresa atendió a los familiares perfectamente”.

En el caso de Bracamonte, Pinilla dijo que desconocía “si hubo alguna cuestión judicial que trabara el trámite, hubo muchas versiones, pero hasta ayer no hubo contacto alguno con ninguna empresa fúnebre. Cualquier casa podía brindar el servicio con el protocolo correspondiente. El protocolo implica la presencia policial, móviles que están desde que se abre el velatorio hasta el acompañamiento al cementerio para la inhumación”.

“Hay casos que el servicio fúnebre es cubierto por una obra social. En otros se pueden tomar en forma particular. Pero la seguridad no tiene costo para la empresa, es algo que corresponde a la provincia. En los años que llevo como presidente de la Asociación Empresa Fúnebres no recuerdo que alguien se haya negado a prestar un servicio en circunstancias como éstas”, subrayó Pinilla.

El empresario funebrero destacó que Attardo “fue inhumado ayer en el cementario El Salvador y no hubo problemas” y con respecto a Bracamonte añadió que “al parecer había impedimento judicial para realizar la cremación hasta que no se terminen todas las investigaciones. Entonces se destina el cuerpo a un cementerio del que se lo pueda exhumar en caso de que la justicia lo disponga”.