Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

El presunto autor del homicidio, que se entregó a la Policía, se había quedado a dormir en la casa de la víctima

Un niño de 10 años fue asesinado en una vivienda de la ciudad de San Miguel de Tucumán y un amigo de la víctima, un adolescente de 16 años, se entregó a la Policía.

El damnificado residía en el domicilio de un tío abuelo, de 65 años, junto a sus dos hermanos de 6 y 15. El presunto autor del homicidio se quedó el domingo a dormir en la casa de su amigo, como lo hacía de manera habitual, y este lunes por la mañana llamó al 911 para alertar sobre la muerte del menor y habría indicado que falleció como consecuencia de un estrangulamiento.

Luego desapareció y no hubo noticias sobre su paradero hasta que se entregó voluntariamente a las autoridades. Los oficiales, por su parte, hallaron muerto al niño en la casa.

Peritos de la Policía Científica realizaban los análisis de rigor en la escena y el implicado se encontraba en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) a la espera de la definición sobre su situación procesal.

El fiscal Pedro Gallo, quien interviene en el caso, sospecha que el niño fue víctima de asfixia, pero aguardaba el resultado de la autopsia, que será clave para el avance de las pesquisas.

Además, se investiga si el adolescente de 16 años padece algún trastorno psiquiátrico y si comprende sus actos.