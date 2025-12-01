La Capital | Policiales | crimen

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Eliana Fernández pasó dos semanas internada tras haber recibido múltiples disparos en la zona sudoeste de Rosario

1 de diciembre 2025 · 08:04hs
La víctima del crimen fue acribillada en Aurora al 3800.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La víctima del crimen fue acribillada en Aurora al 3800.

Una mujer de 36 años falleció este lunes a la madrugada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por heridas de arma de fuego. Así se confirmó un crimen en el barrio Plata, donde había sido atacada casi dos semanas atrás por delincuentes no identificados.

Eliana Fernández recibió varios disparos a la noche en una casa de la zona sudoeste de Rosario. Desde entonces, se encontraba internada en estado grave por las lesiones que sufrió.

De acuerdo al primer reporte policial, el ataque ocurrió sobre Aurora al 3800, a pocas cuadras del cruce de bulevar Avellaneda y avenida Circunvalación. En ese momento sólo se registró una persona herida como consecuencia de la balacera.

¿Qué se sabe del crimen en barrio Plata?

Eliana Noelia Fernández fue internada a última hora del martes 18 de noviembre. Un hombre armado disparó varias veces contra su casa esa noche y después escapó con ayuda de otra persona.

Los investigadores presumen que el tirador y su cómplice llegaron a la escena del crimen a bordo de una motocicleta. Después de la balacera, la víctima fue trasladada al Heca en un vehículo particular alrededor de las 23.45 y agentes de la policía se encargaron de escoltar el coche.

>> Leer más: Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Luego de la denuncia, el operativo en la zona sudoeste concluyó con el secuestro de ocho vainas servidas y un plomo deformado como rastro de la agresión. En la zona también había varias cámaras de videovigilancia privadas.

Fernández pasó 14 días internada en el centro de salud municipal hasta que se confirmó su muerte por las lesiones. Mientras tanto, la causa sobre el homicidio quedó en manos del fiscal Patricio Saldutti.

