La Capital | Policiales | imputan

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una agente de policía

El hecho sucedió en una casa de Teniente Agneta al 2100. Al ser detenida intentó agredir a una agente y momentos antes amenazó a otro efectivo de la policía

16 de julio 2026 · 15:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
La mujer arrestada en la zona oeste

La mujer arrestada en la zona oeste

Una mujer fue imputada por amenazar a una familia y apuñalar a una persona en una casa de zona oeste, se trata de Rocío Micaela C. de 23 años, quien insultó y agredió a quienes estaban en la casa y asestó una puñalada a una de ellas, amenazando a una oficial de policía que arribó al lugar y causando daños en la vivienda.

La audiencia imputativa se llevó a cabo el miércoles y la fiscal Cudos le atribuyó : lesiones leves; amenazas simples y daño, todo en concurso real y en carácter de autora. La jueza Luciana Vallarella dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de 45 días.

Una mañanafuriosa

Para Fiscalía el 11 de julio de 2026 a las 10:50 Rocío ingresó a un departamento de en Teniente Agneta al 2100 donde ella residía de manera temporaria junto a un hombre y su sobrina. La mujer ingresó al dormitorio donde una mujer dormía, discutió con ella, la insultó, y la golpeó ocasionándole hematomas en la cara y efectuándole amenazas.

Luego salío de la casa golpeando una estufa, rompió el vidrio de una ventana y pateó la puerta trasera de la vivienda. Segundos después fue a una casa vecina y tomó un cuchillo de cocina, y regresó a la otra casa donde había ingresado previamente.

Al llegar el hombre intentó impedir su ingresó y Rocío le dijo que le permitiera pasar por que dañaría a la sobrina. Intentó acercarse a ella, siendo que en ese momento le asestó una puñalada al hombre con el cuchillo de cocina, causándole una herida en el pecho. Después de la agresión, la imputada volvió a irse a la casa lindera para ocultarse y al llegar la policía del Comando Radioeléctrico los insultó e intentó agredirlos pero la demoraron. Finalmente, cuando la trasladaban para que la revise el médico policial, Rocío amenazó a una de las oficiales policiales.∏

Noticias relacionadas
La ex ministra Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad pablo Cococcioni al inaugurar la cárcel federal. 

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La víctima de la golpiza fue atacada cerca Riobamba y las vías del ferrocarril.

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Los Menores: una banda dedicada al narcomenudeo que creció en distintas zonas de Rosario. 

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Caza ilegal en el norte de la provincia: tres detenidos que acompañaban a turistas franceses.

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos

Ver comentarios

Las más leídas

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

El inglés Bellingham, del cachetazo a Valentín Barco a la autocrítica sin pedido de disculpas

El inglés Bellingham, del cachetazo a Valentín Barco a la autocrítica sin pedido de disculpas

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes caluroso, con ráfagas fuertes y posibles tormentas

El tiempo en Rosario: viernes caluroso, con ráfagas fuertes y posibles tormentas

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva

La final tendrá un árbitro esloveno que le trae malos recuerdos a Argentina

La final tendrá un árbitro esloveno que le trae malos recuerdos a Argentina

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Leila Navarro aceptó la condena de un año y 6 meses por haber ocultado pertenencias de una de las víctimas y por omitir información al declarar
Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina
Economía

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación
La Ciudad

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para la final
La Ciudad

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para la final

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado
La Ciudad

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

El inglés Bellingham, del cachetazo a Valentín Barco a la autocrítica sin pedido de disculpas

El inglés Bellingham, del cachetazo a Valentín Barco a la autocrítica sin pedido de disculpas

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Ovación
Copa Santa Fe: Central y Newells tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: Central y Newell's tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

Copa Santa Fe: Central y Newells tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

Copa Santa Fe: Central y Newell's tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

La selección argentina y una bandera que manifestó identidad y rebeldía contra una Fifa arbitraria

La selección argentina y una bandera que manifestó identidad y rebeldía contra una Fifa arbitraria

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes caluroso, con ráfagas fuertes y posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes caluroso, con ráfagas fuertes y posibles tormentas

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para la final

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para la final

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía
Policiales

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía

La audiencia en el Ministerio de Trabajo por los despidos en Brío no logró avances
Economía

La audiencia en el Ministerio de Trabajo por los despidos en Brío no logró avances

LT8 celebra sus 99 años con Tarragó Ros como invitado de Entre Cuerdas y Letras
La Ciudad

LT8 celebra sus 99 años con Tarragó Ros como invitado de "Entre Cuerdas y Letras"

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final
Política

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro, 17 de ellos en Rosario
La Ciudad

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro, 17 de ellos en Rosario

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó 31 trucos sucios para ganar
Mundial 2026

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó "31 trucos sucios" para ganar

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa
La Región

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva
Policiales

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar
La Región

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?
La Ciudad

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos
Policiales

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Presentaron un plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario
La Ciudad

Presentaron un plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
La Ciudad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?
Economía

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?