Fuerte reclamo de la Amia a la Justicia por el nulo avance de la causa por el atentado

“Es como si estuviese adormecida o cajoneada”, afirmó el titular de la mutual judía durante el acto por los 32 años del ataque terrorista y frente al presidente Milei

Osvaldo Armoza, presidente de la Amia, sobre el atentado: "Nos dejó una herida profunda, pero estamos y seguiremos de pie".

A 32 años del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, y frente al presidente Javier Milei , la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) recordó este viernes a sus víctimas con un fuerte reclamo a la Justicia federal por el estancamiento de la causa .

El emotivo acto se realizó sobre la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede de la mutual de la comunidad judía que fue reconstruida tras el ataque y contó con la presencia de Milei, integrantes de su gabinete y otros dirigentes políticos .

El sonido de la sirena a las 9.53, hora exacta en la que fue consumado el acto terrorista en el que murieron 85 personas, más de 300 resultaron heridas y que tiene como acusados a diez iraníes , marcó el inicio del acto, que fue conducido por el actor Martín Seefeld .

Osvaldo Armoza , presidente de la Amia, inició su discurso afirmando que, “luego de 32 años, el terrorismo asesino” no logró “vencer” a la comunidad . Y agregó: “Nos dejó una herida profunda, pero estamos y seguiremos de pie” .

Si no estás en Buenos Aires o no tuviste chance de venir al acto, te invitamos a seguir la transmisión en vivo a través de nuestro canal de Youtube: https://t.co/eNwXSSx7FO#AMIA32años — AMIA (@InfoAMIA) July 17, 2026

Armoza también centró su lectura en la investigación, a la que consideró que se encuentra estancada en la Justicia federal y a la espera de destrabarse el proceso en ausencia para los implicados.

“Durante el último año no se produjo ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”, afirmó el titular de la mutual de la comunidad judía.

Armoza instó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, a que resuelva la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos”, aseveró Armoza.

El jefe del Estado fue al acto junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros integrantes de su gabinete. Foto: Presidencia de la Nación.

También apuntó contra el magistrado Daniel Rafecas, quien tiene a su cargo la instrucción de la causa: “Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando".

Luego destacó al fiscal Sebastián Basso, pero pidió mayor profundidad en la investigación. A su vez, calificó como “nulo” el accionar del fiscal Gonzalo Miranda. Tanto es así que solicitó al procurador general, Eduardo Casal, que revise su designación.

El Presidente Javier Milei saludó durante el acto por el aniversario del atentado contra la AMIA a Yair Horn, el argentino-israelí que sobrevivió casi 500 días como rehén de Hamás en Gaza. pic.twitter.com/hfwT772pc6 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 17, 2026

Sobre el final, Armoza puso el foco en la Triple Frontera y en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile, en un mensaje al primer mandatario, que lo miraba atentamente (de pie y en primera fila) junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir”, aseguró Armoza.