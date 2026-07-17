Aguas Santafesinas impulsa un plan de modernización para mejorar el servicio

La empresa puso en marcha un programa que reúne equipos interdisciplinarios para desarrollar proyectos orientados a optimizar procesos, incorporar innovación y fortalecer la calidad del servicio en toda la provincia

Aguas Santafesinas puso en marcha un nuevo Plan de Eficiencia Operacional, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la empresa mediante el desarrollo de proyectos estratégicos orientados a mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, promoviendo una gestión cada vez más eficiente, innovadora y sustentable.

“Este Plan de Eficiencia Operacional representa una nueva forma de gestionar la empresa. Queremos que cada proceso sea revisado con una mirada innovadora, aprovechando el conocimiento de nuestros equipos técnicos para encontrar soluciones que nos permitan ser más eficientes”, sostuvo la presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti .

Además, agregó: “La eficiencia no es solamente reducir costos; es incorporar nuevas herramientas, planificar mejor y generar una organización más moderna, capaz de dar respuestas cada vez más rápidas y de mayor calidad.”

El programa convoca a profesionales de distintas gerencias y especialidades para conformar equipos de trabajo interdisciplinarios que analizarán oportunidades de mejora en procesos operativos, infraestructura, mantenimiento, compras, producción, distribución y gestión de recursos.

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En esta primera etapa fueron seleccionados catorce proyectos prioritarios, enfocados en distintos ejes estratégicos de la empresa. Entre ellos se destacan la modernización de estaciones de bombeo, la optimización de los sistemas de medición, la reducción de pérdidas de agua, nuevas estrategias para la renovación de redes y conexiones, la mejora en la gestión de flotas de vehículos, la optimización de compras corporativas y el aprovechamiento más eficiente de la energía y de los recursos operativos.

Las iniciativas serán evaluadas desde una mirada integral, contemplando aspectos técnicos, hidráulicos, mecánicos, eléctricos, económicos y financieros, con el objetivo de identificar las soluciones que generen mayor impacto tanto en la calidad del servicio como en la sustentabilidad de la empresa.

Entre los principales beneficios esperados se encuentran la disminución de costos operativos y energéticos, la reducción de pérdidas de agua, una mayor confiabilidad de los sistemas de producción y distribución, la optimización de los procesos de mantenimiento, el fortalecimiento de la planificación de inversiones y una utilización más eficiente de los recursos disponibles.

El Plan de Eficiencia Operacional forma parte del proceso de modernización que lleva adelante Aguas Santafesinas y promueve una cultura de mejora continua basada en la innovación, el trabajo colaborativo y la búsqueda permanente de soluciones que permitan brindar servicios cada vez más eficientes y de mayor calidad a los santafesinos.