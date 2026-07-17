"Si ganamos el segundo Mundial, me retiro": ¿cumplirá Dibu Martínez lo que dijo antes de la Copa del Mundo?

El arquero de la selección había dicho la frase en una charla junto a varios compañeros. Ahora la posibilidad de que gane el segundo Mundial es concreta.

Dibu Martínez llegó al Mundial 2026 con una fractura en un dedo, pero se recuperó y su rendimiento fue de menor a mayor.

Una de las atajadas de Dibu Martínez en el Mundial 2026. ¿Se retirará de la selección si consigue su segundo título?

Emiliano Dibu Martínez fue clave para la obtención del campeonato mundial en Qatar 2022 por parte de Argentina. Y en Estados Unidos, México y Canadá no fue menos: aunque resultó menos determinante para que la selección argentina llegue a la final, tuvo intervenciones claves, sobre todo ante Egipto y Suiza.

Dibu Martínez llegó al Mundial 2026 con una fractura en un dedo, pero se recuperó y su rendimiento fue de menor a mayor.

Este domingo, Dibu Martínez volverá a ser el arquero titular de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España, en Nueva York. Aunque llegó al torneo con una fractura en un dedo, el arquero se recuperó y su rendimiento fue de menor a mayor a lo largo del torneo.

Dibu habló antes de la final del domingo, y dejó perplejos a los argentinos. “¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas? Ahí me retiro, te lo prometo. Te lo digo hoy, entre todos. Me retiro después de ese Mundial”, dijo en una charla distendida del ciclo AFA Estudio, junto a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez.

Sorprendidos por lo que dijo Dibu Martínez

La declaración, que en ese momento generó sorpresa entre sus compañeros, volvió a circular con fuerza después de que el equipo de Lionel Scaloni se metiera en la final del Mundial 2026 ante España, donde buscará bordar la cuarta estrella y conseguir un bicampeonato histórico.

En aquella charla, Alexis Mac Allister lo cruzó entre risas y le dijo: “Ya estás viejo, Dibu. Qué más querés...”. El arquero no dejó pasar la chicana y respondió: “Pará un poco, empecé a jugar al fútbol a los 30 y en el Mundial voy a tener 33 nada más”.

Martínez también había reforzado esa idea meses después, cuando volvió a hablar de su futuro en la selección y sostuvo: “Si ganamos dos seguidos, ya está. Hay que darle lugar a otros pibes. Me gusta mantener las promesas y cumplirlas”.

"El título no se va a repetir"

En esa misma nota, el arquero del Aston Villa también se refirió a lo que significó para él haber ganado el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina. “No se va a volver a repetir algo así. Ya todos vimos a Argentina campeona del mundo. Yo, desde que había nacido, no lo había visto. Un chico de 7 años ya sabe lo que se vivió. Te vas a poner contento y festejar, pero no como el anterior”, expresó.

El “Dibu” contó ese mismo día que, después de consagrarse en Qatar, llegó a pensar en dejar la selección: “Me retiro de la selección, ya logré todo”, recordó sobre lo que sintió en aquel vestuario, aunque luego reconoció que con el tiempo cambió su mirada y siguió creciendo como arquero.

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Ahora, la promesa quedó otra vez en primer plano. Argentina está a un partido de repetir el título mundial, algo que no consigue una selección desde Brasil en 1958 y 1962, y el propio Martínez podría quedar frente a la decisión que él mismo anticipó.

Mientras tanto, el arquero se prepara para una nueva final con la camiseta argentina, otra vez como uno de los símbolos del ciclo más ganador de la historia de la Selección.