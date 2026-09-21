Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer en barrio Ludueña

Se trata del homicidio de Clorinda Medina, de 86 años, quien ultimada a golpes en su casa de pasaje Minetti al 5800 en un presunto robo

Crimen en barrio Ludueña. El pasaje Minetti al 5800, donde fue asesinada una mujer de 86 años

La Fiscalía Regional de Rosario solicitó colaboración a la comunidad para dar con testigos que puedan brindar información sobre el crimen de Clorinda Medina , la mujer de 86 años que fue hallada sin vida el lunes 14 de septiembre en su casa de pasaje Minetti al 5800, en barrio Ludueña.

Las personas que estén en condiciones de sumar información que orienten la investigación tendrán sus datos personales preservados y deben dirigirse al correo electrónico cranciari.santafe.gov.ar.

El asesinato de Clorinda Medina trascendió el 14 de septiembre, cuando una sobrina de la anciana fue a buscarla para acompañarla a una consulta médica.

En ese momento, advirtió que su tía no respondía mientras llamaba a la puerta y convocó a un cerrajero para ingresar. Una vez en el interior de casa se confirmó la peor de las situaciones.

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Medina yacía sin vida y con la cabeza cubierta con una bolsa de consorcio. Poco después se comprobó que había sufrido golpes en el cráneo. En una recorrida por la vivienda, los investigadores constataron que todo estaba revuelto como suele suceder en los robos.

Hipótesis de robo

Según declararon los vecinos en ese momento, Medina tenía su casa en venta, pero nadie se atrevía a confirmar si había llegado a concretar alguna operación o si había cobrado dinero con relación a este plan.

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Tras las primeras horas de investigación, la policía demoró a un hombre que vive en la calle como sospechoso, pero la fiscal Carla Ranciari tuvo que concederle la libertad porque no había indicios que lo ligaran al crimen. Desde entonces, la pesquisa está en foja cero.