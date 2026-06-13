La Capital | Policiales | crimen

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

La fuerza desplegó múltiples operativos para dar con los autores del asesinato del agente Rodolfo Manfredi, en los que también se incautaron armas y drogas

13 de junio 2026 · 18:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los allanamientos por el crimen del policía federal Rodolfo Manfredi dejaron dos detenidos y el secuestro de armas y cientos de dosis de cocaína.

Los allanamientos por el crimen del policía federal Rodolfo Manfredi dejaron dos detenidos y el secuestro de armas y cientos de dosis de cocaína.

Un operativo de grandes proporciones llevado adelante por la Policía Federal Argentina (PFA) tras el crimen del agente Rodolfo Manfredi, ocurrido entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en Villa Banana, concluyó con dos personas detenidas y la incautación de armas y drogas.

Informaciones brindadas por la Policía Federal indican que efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la fuerza llevaron adelante 35 allanamientos vinculados a la investigación por el homicidio de Manfredi.

Tras el hecho, personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Duoie) Rosario inició diversas tareas investigativas y de inteligencia para identificar a los responsables del ataque y determinar sus lugares de residencia. En la pesquisa intervinieron la Fiscalía Federal de Rosario, a cargo de Santiago Alberdi, y la Fiscalía de la Acusación, que encabeza Laura Ricardo.

WhatsApp Image 2026-06-13 at 18.16.25 (1)

Allanamientos en Villa Banana y alrededores

Luego de una serie de pruebas reunidas por los investigadores, el juez de Garantías Carlos Vera Barros ordenó la realización de 35 allanamientos en distintos sectores de la ciudad. Los procedimientos se concentraron en Villa Banana y sectores aledaños, además de otros objetivos localizados en otros puntos de la ciudad, indicaron desde la PFA.

Durante los procedimientos, señalaron, fueron detenidos dos hombres mayores de edad presuntamente vinculados al hecho investigado, sobre los que no fueron precisados más datos. Además, se secuestraron tres armas de fuego, 162 municiones de distintos calibres, 358 envoltorios de clorhidrato de cocaína más otros 86 gramos de esa sustancia y varias dosis de marihuana. También se incautaron elementos de corte y fraccionamiento, dos balanzas de precisión, 26 teléfonos celulares y un Posnet, entre otros elementos de interés para la causa.

WhatsApp Image 2026-06-13 at 18.16.25

Tanto los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, en el marco de la causa que investiga el homicidio del agente federal.

El primer imputado

Este sábado, la fiscal Ricardo decidió imputar a Luis M., uno de los dos sospechosos demorados por el ataque, mientras que el restante, hermano mayor del primero e identificado como Juan Carlos M., fue liberado luego del análisis de la evidencia reunida entre operativos realizados en zona oeste y otras medidas de las fuerzas de seguridad.

Según indicaron fuentes oficiales ante la consulta de La Capital, el detenido se encontraba internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Luis M., de 42 años, recibió el alta y lo trasladaron bajo custodia policial como parte de una causa que se tramita en paralelo con acciones de la Justicia federal.

Luis M. había sido atendido este viernes en el nosocomio municipal por una herida de arma de fuego. Su hermano mayor, Juan Carlos M., fue quien lo llevó hasta allí en un vehículo particular tras la balacera y también quedó demorado en el inicio de la investigación.

El primer parte médico señalaba que el paciente presentaba una lesión en el tórax. En las horas posteriores, su condición mejoró y, por eso, la policía lo retiró del efector bajo autorización del MPA.

>> Leer más: Crimen del policía federal en Rosario: dos demorados, un arma desaparecida y presunta venta de drogas

La situación se resolvió de manera diferente con respecto a la conexión de Juan Carlos M. con el caso. La Fiscalía Regional de Rosario confirmó que seguirá vinculado a la causa penal, pero no había elementos suficientes para imputarlo por el crimen u otros delitos asociados a dicho episodio.

Después de la liberación de uno de los sospechosos, es probable que su hermano Luis sea imputado en el transcurso de la próxima semana. Mientras tanto, el MPA sigue abocado a esclarecer quién disparó contra los miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) en un contexto plagado de dudas sobre la labor que desarrollaban allí.

Un policía federal muerto y otro internado

Voceros de la propia fuerza sostienen que Manfredi y dos compañeros suyos habían ido a identificar a un grupo de personas cerca de un pasillo de Villa Banana. En ese momento los atacaron a tiros y sólo uno de ellos resultó ileso.

Entre la evidencia reunida desde entonces, los investigadores confirmaron el secuestro de un Volkswagen Voyage negro cuando demoraron a los hermanos identificados en el Heca. Las fuerzas de seguridad tuvieron presencia permanente en ese sector del barrio a partir de la mañana y a la noche se puso en marcha un megaoperativo que concluyó sin avances en la búsqueda de los autores del crimen.

Mientras tanto, el cabo Emilio Gómez Villafañe permanecía internado en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano. Oriundo de Santiago del Estero, recibió dos balazos en el abdomen y lo intubaron tras una cirugía por gravísimas lesiones que sufrió a raíz de la balacera.

Una de las cuestiones más llamativas en torno a la pesquisa es que las autoridades no pudieron dar con la pistola del agente asesinado cuando fueron a inspeccionar la escena del crimen. El fiscal regional Matías Merlo confirmó durante una conferencia de prensa que la víctima fatal había quedado tendida "sin su arma reglamentaria" luego de la denuncia.

Noticias relacionadas
Un operativo contra una presunta venta de drogas terminó con un policía federal muerto.

Crimen del policía en Rosario: dos demorados, un arma desaparecida y presunta venta de drogas

La víctima fue encontrada por la policía tendida sobre bulevar Seguí al 5500.

Crimen en el barrio Moderno: un joven fue asesinado a balazos y lesionaron a una mujer

La víctima fatal fue atacada alrededor de las 23.30 cerca del cruce de 27 de Febrero y Gutenberg.

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados.

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló

Ver comentarios

Las más leídas

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Netflix: tres estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Netflix: tres estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

Lo último

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

La fuerza desplegó múltiples operativos para dar con los autores del asesinato del agente Rodolfo Manfredi, en los que también se incautaron armas y drogas

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos
Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza
Policiales

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado
Política

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases
Ovación

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Netflix: tres estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Netflix: tres estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Ovación
Tenis: quién es el rosarino que jugará su primera final de un Challenger
Ovación

Tenis: quién es el rosarino que jugará su primera final de un Challenger

Tenis: quién es el rosarino que jugará su primera final de un Challenger

Tenis: quién es el rosarino que jugará su primera final de un Challenger

Newells: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal

Newell's: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal

Gustavo Alfaro, después del baile que sufrió Paraguay ante Estados Unidos: Con la garra no alcanza

Gustavo Alfaro, después del baile que sufrió Paraguay ante Estados Unidos: "Con la garra no alcanza"

Policiales
Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos
policiales

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: descubren a tres personas que vendían y escondían drogas en una plaza

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

La Ciudad
Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario
policiales

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Prohibición de cuidacoches: La mejor política criminal es una buena política social
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: "La mejor política criminal es una buena política social"

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newells, Saúl Salcedo
Ovación

Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera
La Ciudad

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newells Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné
Ovación

Choque fatal en Chaco: el jugador de Newell's Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné

Crimen del policía federal en Rosario: Es un héroe, lo vamos a despedir como tal
Policiales

Crimen del policía federal en Rosario: "Es un héroe, lo vamos a despedir como tal"

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni
Política

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera
Policiales

Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura
La ciudad

Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros
La Ciudad

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei
Política

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei

Condenan a Diego Tripi por violencia de género y abuso de armas
Policiales

Condenan a Diego Tripi por violencia de género y abuso de armas

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa
Policiales

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%
La Ciudad

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe
Política

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados
Policiales

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados

Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos
La ciudad

Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario