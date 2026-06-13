Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

La fuerza desplegó múltiples operativos para dar con los autores del asesinato del agente Rodolfo Manfredi, en los que también se incautaron armas y drogas

Los allanamientos por el crimen del policía federal Rodolfo Manfredi dejaron dos detenidos y el secuestro de armas y cientos de dosis de cocaína.

Un operativo de grandes proporciones llevado adelante por la Policía Federal Argentina (PFA) tras el crimen del agente Rodolfo Manfredi , ocurrido entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en Villa Banana, concluyó con dos personas detenidas y la incautación de armas y drogas.

Informaciones brindadas por la Policía Federal indican que efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la fuerza llevaron adelante 35 allanamientos vinculados a la investigación por el homicidio de Manfredi .

Tras el hecho, personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Duoie) Rosario inició diversas tareas investigativas y de inteligencia para identificar a los responsables del ataque y determinar sus lugares de residencia. En la pesquisa intervinieron la Fiscalía Federal de Rosario, a cargo de Santiago Alberdi, y la Fiscalía de la Acusación, que encabeza Laura Ricardo.

Luego de una serie de pruebas reunidas por los investigadores, el juez de Garantías Carlos Vera Barros ordenó la realización de 35 allanamientos en distintos sectores de la ciudad. Los procedimientos se concentraron en Villa Banana y sectores aledaños , además de otros objetivos localizados en otros puntos de la ciudad, indicaron desde la PFA.

Durante los procedimientos, señalaron, fueron detenidos dos hombres mayores de edad presuntamente vinculados al hecho investigado, sobre los que no fueron precisados más datos. Además, se secuestraron tres armas de fuego, 162 municiones de distintos calibres, 358 envoltorios de clorhidrato de cocaína más otros 86 gramos de esa sustancia y varias dosis de marihuana. También se incautaron elementos de corte y fraccionamiento, dos balanzas de precisión, 26 teléfonos celulares y un Posnet, entre otros elementos de interés para la causa.

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Tanto los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, en el marco de la causa que investiga el homicidio del agente federal.

El primer imputado

Este sábado, la fiscal Ricardo decidió imputar a Luis M., uno de los dos sospechosos demorados por el ataque, mientras que el restante, hermano mayor del primero e identificado como Juan Carlos M., fue liberado luego del análisis de la evidencia reunida entre operativos realizados en zona oeste y otras medidas de las fuerzas de seguridad.

Según indicaron fuentes oficiales ante la consulta de La Capital, el detenido se encontraba internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Luis M., de 42 años, recibió el alta y lo trasladaron bajo custodia policial como parte de una causa que se tramita en paralelo con acciones de la Justicia federal.

Luis M. había sido atendido este viernes en el nosocomio municipal por una herida de arma de fuego. Su hermano mayor, Juan Carlos M., fue quien lo llevó hasta allí en un vehículo particular tras la balacera y también quedó demorado en el inicio de la investigación.

El primer parte médico señalaba que el paciente presentaba una lesión en el tórax. En las horas posteriores, su condición mejoró y, por eso, la policía lo retiró del efector bajo autorización del MPA.

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La situación se resolvió de manera diferente con respecto a la conexión de Juan Carlos M. con el caso. La Fiscalía Regional de Rosario confirmó que seguirá vinculado a la causa penal, pero no había elementos suficientes para imputarlo por el crimen u otros delitos asociados a dicho episodio.

Después de la liberación de uno de los sospechosos, es probable que su hermano Luis sea imputado en el transcurso de la próxima semana. Mientras tanto, el MPA sigue abocado a esclarecer quién disparó contra los miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) en un contexto plagado de dudas sobre la labor que desarrollaban allí.

Un policía federal muerto y otro internado

Voceros de la propia fuerza sostienen que Manfredi y dos compañeros suyos habían ido a identificar a un grupo de personas cerca de un pasillo de Villa Banana. En ese momento los atacaron a tiros y sólo uno de ellos resultó ileso.

Entre la evidencia reunida desde entonces, los investigadores confirmaron el secuestro de un Volkswagen Voyage negro cuando demoraron a los hermanos identificados en el Heca. Las fuerzas de seguridad tuvieron presencia permanente en ese sector del barrio a partir de la mañana y a la noche se puso en marcha un megaoperativo que concluyó sin avances en la búsqueda de los autores del crimen.

Mientras tanto, el cabo Emilio Gómez Villafañe permanecía internado en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano. Oriundo de Santiago del Estero, recibió dos balazos en el abdomen y lo intubaron tras una cirugía por gravísimas lesiones que sufrió a raíz de la balacera.

Una de las cuestiones más llamativas en torno a la pesquisa es que las autoridades no pudieron dar con la pistola del agente asesinado cuando fueron a inspeccionar la escena del crimen. El fiscal regional Matías Merlo confirmó durante una conferencia de prensa que la víctima fatal había quedado tendida "sin su arma reglamentaria" luego de la denuncia.