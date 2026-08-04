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Messi realizó una importante donación para Madrid luego de los incendios

El rosarino aportó una suma de dinero para el proceso de reconstrucción de la Sierra Oeste de la capital española y recibió el reconocimiento de las autoridades

4 de agosto 2026 · 10:46hs
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Lionel Messi donó una importante suma a la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.

Lionel Messi donó una importante suma a la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.

Más allá de la histórica rivalidad que protagonizó durante años con Barcelona ante Real Madrid, Lionel Messi demostró en varias oportunidades que la calidad humana está siempre por delante. En las últimas horas, la presidenta de la Comunidad de Madrid confirmó que el rosarino realizó una importante donación tras los incendios que generaron destrozos en la capital española.

Isabel Díaz Ayuso anunció a través de sus redes sociales que Messi envió una contundente donación para el proceso de reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, que sufrió importantes daños por el fuego durante las últimas semanas.

“Leo Messi ha donado 80 mil euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, publicó la presidente de la Comunidad de Madrid.

Los incendios forestales en Madrid

Cabe destacar que el incendio forestal que atacó la zona pasó anoche su segundo día consecutivo sin reactivaciones, pero todavía permanece activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (Infoma), un nivel de emergencia que se declara cuando un incendio forestal, por su evolución, amenaza gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal.

>> Leer más: Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

Los incendios generaron destrozos durante casi dos semanas, pero el fuego fue estabilizado y se encuentra en fase de control, a la par de que los equipos de emergencia mantienen vigilado el perímetro y trabajan sobre los puntos calientes de la zona.

En tanto, el medio ABC de España señaló que “la reconstrucción de la Sierra Oeste es el objetivo prioritario para la Comunidad de Madrid”, por lo que “la semana pasada, en un Consejo de Gobierno extraordinario en la Real Casa de Correos, Ayuso anunció un total de 58 medidas para que esa zona castigada por el fuego pueda recuperarse lo antes posible y, en muchos casos, resurgir de las cenizas”.

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