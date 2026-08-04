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Villa Gobernador Gálvez: presentan un proyecto para regularizar viajes de Uber y Didi

El edil Juan Acosta, del Frente Renovador, ingresó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para crear un marco legal que formalice el transporte privado de pasajeros a través de plataformas digitales Uber y Didi. Adopta por primera vez reglas específicas para el uso de motovehículos

4 de agosto 2026 · 12:30hs
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Villa Gobernador Gálvez. El proyecto del concejal Juan Acosta establece la regularización de las aplicaciones Uber y Didi

Villa Gobernador Gálvez. El proyecto del concejal Juan Acosta establece la regularización de las aplicaciones Uber y Didi

El concejal Juan Acosta, del bloque Frente Renovador, presentó en el Concejo Municipal un proyecto que busca establecer una regulación integral del transporte privado de pasajeros contratado mediante plataformas digitales, publica el portal Conecta Más Radio.

La propuesta abarca tanto a vehículos automotores como a motovehículos, que reconoce una realidad de movilidad urbana cada vez más extendida en la ciudad y el área metropolitana de Rosario. Con este marco normativo se pretende poner fin al vacío legal existente y garantizar condiciones de seguridad vial, protección de usuarios y conductores, así como incorporar el ejercicio del poder de policía municipal para fiscalizar el servicio.

Entre sus puntos centrales, el proyecto del edil Juan Acosta establece la creación del Registro Municipal de Conductores y Vehículos, donde deberán inscribirse obligatoriamente todos los prestadores y las unidades afectadas.

Para ser habilitados, los conductores requerirán Licencia Nacional de Conducir adecuada, seguro obligatorio con cobertura específica para el transporte oneroso de pasajeros, revisión técnica vehicular y antecedentes en regla. Asimismo, la norma prohíbe taxativamente la captación de pasajeros en la vía pública sin previa contratación digital, es decir con una reserva de los viajes exclusiva a través del emparejamiento de la aplicación.

Motos con casco para conductor y acompañante

Un aspecto novedoso del proyecto de Acosta es la regulación específica del transporte en motovehículos, que exigie la utilización de casco homologado para conductor y acompañante, límite estricto de un solo pasajero por viaje y prohibición de llevar cargas que comprometan la estabilidad del vehículo.

Por su parte, las empresas de intermediación tecnológica estarán obligadas a garantizar la trazabilidad del viaje, informar de manera transparente la tarifa estimada antes de iniciar el recorrido, proporcionar datos precisos de la unidad asignada y colaborar con las autoridades ante eventuales requerimientos o fiscalizaciones.

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