Cristiano Ronaldo se casaría con Georgina Rodríguez este fin de semana: los detalles de la boda

Según reveló el diario británico The Sun, el futbolista y la modelo hispano-argentina celebrarán su casamiento en Madeira, la tierra natal del portugués

Después de casi diez años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían a punto de dar el "sí". Según publicó el diario británico The Sun, el máximo goleador de la historia del fútbol y la empresaria hispano-argentina se casarán el próximo sábado en la isla de Madeira , un lugar especial para el futbolista.

Según lo informado, la pareja eligió la catedral de Funchal, capital de la isla portuguesa, para celebrar la ceremonia. El casamiento comenzaría a las 15 y luego continuaría con una recepción privada en el hotel cinco estrellas Savoy Palace, ubicado a pocos minutos del lugar.

El periódico británico aseguró que el hotel tomó medidas especiales para preservar la intimidad del evento. "Se informó a los huéspedes del hotel que dos pisos permanecerán cerrados el viernes y el sábado, además de varias zonas de los bares" , señaló una fuente citada por The Sun.

La elección de Madeira no resulta casual . Cristiano Ronaldo nació hace 41 años en Funchal donde transitó su infancia antes de incorporarse al Sporting de Lisboa, club desde el que inició una carrera que lo convirtió en una leyenda del fútbol mundial.

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La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo conoció a Georgina Rodríguez en 2016, cuando ella trabajaba en una exclusiva tienda de lujo en Madrid. Meses más tarde oficializaron la relación durante la gala de los premios The Best de la Fifa, celebrada en enero de 2017 en Zúrich.

Desde entonces formaron una familia integrada por cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr., hijo que tuvo el delantero con una pareja previa; los mellizos Eva y Mateo, nacidos mediante gestación subrogada; y Alana Martina y Bella Esmeralda, las dos hijas de la pareja.

En agosto de 2025, el futbolista le propuso matrimonio. Georgina compartió la noticia en su cuenta de Instagram junto a una imagen del anillo de compromiso y escribió: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

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Tiempo después, el propio Ronaldo reveló que la propuesta surgió de manera espontánea. Mientras preparaba el momento para entregar el anillo, sus dos hijas menores ingresaron a la habitación y le dijeron: "Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo". El delantero interpretó esa escena como la señal definitiva para hacer la propuesta.

En la previa de la boda, la pareja disfrutó de unos días de descanso en Mallorca junto a sus hijos, después de la participación del portugués con su selección. Allí se mostraron a bordo de un yate, lucieron sus anillos de compromiso y compartieron distintas actividades familiares.

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Hasta el momento, ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez confirmaron oficialmente la fecha del casamiento. La información fue difundida por The Sun, que sostiene que la ceremonia se realizará este fin de semana en Madeira.