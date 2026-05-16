Fiscalía presentó su informe, dio detalles de los crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento

El fiscal Matías Merlo expuso en el Concejo Municipal el documento de su primer año completo de gestión. Entre los puntos destacados se ofrecieron detalles de la violencia altamente lesiva

La Fiscalía Regional 2 presentó el informe de la gestión 2025. La exposición se hizo este viernes en el Concejo Municipal de Rosario . En su informe, expuso que hubo 126 homicidios, de los cuales 115 ocurrieron en el departamento Rosario.

El informe, presentado ante un nutrido público integrado por concejales, diputados y senadores, repasó el trabajo de la fiscalía durante el 2025 dividido en 15 puntos . Además de destacar el primer año completo con el fiscal general Matías Merlo a la cabeza de la Fiscalía, el texto destacó el nuevo Código Procesal Penal Juvenil y el Régimen de Ejecución de la Pena. "Es un balance positivo, en virtud que los homicidios han bajado y se mantienen estables, sumado a que tenemos un 53% de esclarecimiento de los hechos", dijo Merlo ante los medios presente.

La ley nº 14.228 estableció un nuevo Código Procesal Penal Juvenil, con vigencia a partir del 21 de junio de 2025, que transfirió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) la persecución penal de los hechos cometidos por personas menores de edad. La ley nº 14.243, modificada por la nº 14.392, redefinió el régimen de ejecución de la pena.

Además, Merlo contó que el universo de la Fiscalía Regional 2 cuenta con 520 trabajadores permanentes, 144 empleados por fuera de la estructura (pasantes, contratados o con convenios externos).

Uno de los puntos que abarca con detalles pormenorizados es el capítulo de acciones de violencia altamente lesiva, en el que según la Fiscalía Regional 2 hubo 126 homicidios en el departamento entre Rosario, San Lorenzo y Constitución.

Otro de los datos que subrayó el informe es el inicio de legajos judiciales: sobre 8.033 requerimientos se crearon 1.419 legajos, a razón de 6 requerimientos por legajo. A partir del inicio de expedientes, se solicitaron 1.117 allanamientos en los que se secuestraron 380 armas y se detuvieron a 1.272 personas. Estas disposiciones permitieron condenar a 238 personas, de las cuales 168 están vinculadas a causas de microtráfico. Del total de condenas, el 63% correspondió a prisión efectiva.

Fiscalía y los datos de la violencia

La Fiscalía Regional 2, con sede en Rosario, abarca a cinco distritos: Rosario, San Lorenzo, Casilda, Cañada de Gómez y Villa Constitución. En esa área, se contabilizaron 126 víctimas de homicidio doloso, 115 de ellos en Rosario, 10 en San Lorenzo y uno en Villa Constitución.

El informe destaca el avance de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) que comenzó en 2024 y el año pasado logró una organización por nodos territoriales y especialidad, un sistema de apoyo y estructura de coordinación, la implementación de un circuito de ingreso y filtro de competencia y la institucionalización normativa.

Matías Merlo 15.5 Crédito: Concejo Municipal de Rosario

Desde el 17 de noviembre de 2025 funciona un sistema de monitoreo periódico de la Uval y en los primeros 30 días se registraron 83 casos (casi tres por día). Ese sistema periódico relevó que de esa cantidad, 6 fueron asesinatos, 33 hechos relacionados con heridos de arma de fuego, otros 36 fueron balaceras y 8 extorsiones.

La Fiscalía señaló 126 asesinatos y graficó que es un número mayor a los 92 homicidios en 2024, pero sigue estando detrás de las cantidades de años anteriores. “La fiscalía contribuyó a esa tendencia desde su rol específico de persecución penal, sin pretender atribuirse en una mejora que obedece a múltiples factores”, planteó el informe.

Detalles de los homicidios

De los 115 homicidios en el departamento Rosario durante 2025, 69 están relacionados a la economía ilegal u organizaciones criminales. En tanto, 28 crímenes se dieron en contextos de conflictos interpersonales, 4 en ocasión de robo y otros 4 en diversas causas. Además, hay 10 asesinatos que están en investigación. El documento destacó que en la mitad de los casos se identificó al autor. Sobre este punto, Merlo afirmó que mantuvieron cifras similares al 2024 "pero con la diferencia que es una tasa que se actualiza a medida que avanzan las investigaciones y teniendo en cuenta que veníamos con cifras de esclarecimiento de un 35% en años anteriores".

Del total de los crímenes en 2025, en 35 casos se pudo determinar que hubo un mandato o pacto para efectuar el asesinato, mientras que 51 se cometieron sin mandato previo. Hay 29 en investigación por lo que los datos muestran que 1 de cada 3 homicidios en Rosario están orquestados por estructuras criminales.

Para estos crímenes, explicó el informe, el medio de ataque más utilizado fue el arma de fuego (94 muertes por esta vía); en 12 se utilizaron armas blancas y el restante fue con otros medios. El reporte también mencionó los casos en los que los ataques no finalizaron con un homicidio: hubo 398 heridos con armas de fuego (84% varones) y sobre ese número, la mitad estaba en la franja de 15 a 29 años.

Según los registros de los fiscales, la mitad de los hechos en los que intervinieron se dieron entre las 18 y la medianoche. Y sumaron que más de un tercio de los casos see dieron entre sábado y domingo.

La mayoría de los homicidios en Rosario (97 de 115) tuvieron como víctima fatal a un hombre, 16 fueron mujeres y hubo dos mujeres trans en la lista de crímenes. Ampliando la mirada, en toda la Fiscalía Regional 2 se constataron 19 crímenes a mujeres, 9 de ellos en contexto de violencia de género, 12 enmarcados en la economía ilegal u organización criminal, 5 por conflictos interpersonales, 1 en robo y 1 bajo otras circunstancias no definida.

Además, de las 126 víctimas entre los cinco distritos que la componen, la mitad tenían entre 15 y 34 años. En el desglose, diez eran menores de 18 años. “Este perfil es consistente con lo que la literatura criminológica describe en contextos de violencia asociada a mercados ilegales: varones jóvenes, residentes en barrios con alta concentración de conflictividad, expuestos a dinámicas de reclutamiento, disputas territoriales y circulación de armas. La respuesta penal no puede modificar por sí sola las condiciones estructurales que producen esa exposición, pero sí puede y debe orientar su estrategia a interrumpir los ciclos de violencia que la perpetúan”, analizó el informe.

Por último, en el apartado de violencia altamente lesiva, la fiscalía hizo hincapié en dos intervenciones barriales que llevó adelante. La primera en los barrios Stella Maris y La Bombacha y la segunda en barrio 7 de Septiembre. Respecto a la operación en la primera zona, el texto sostuvo que la intervención barrial focalizada disminuyó un 78% en el barrio las ocasiones de violencia altamente lesiva desde 2023, los homicidios pasaron de 3 a 0 y los heridos de arma de fuego de 4 a 2, mientras que las balaceras contra viviendas o personas bajaron de 28 a 11.