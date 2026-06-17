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Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Se trata de Eduardo Muñoz, líder de una banda barrial dedicada al narcomenudeo y hermano de uno de los dos detenidos por el crimen de Rodolfo Manfredi

17 de junio 2026 · 09:55hs
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Crimen del policía federal: Nación ofrece recompensa millonaria a quien aporte datos de un prófugo.

Crimen del policía federal: Nación ofrece recompensa millonaria a quien aporte datos de un prófugo.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte datos que contribuyan a dar con el paradero de un prófugo por el crimen del policía federal Rodolfo Manfredi. Se trata de Eduardo Muñoz, ubicado a la cabeza de una organización narco con base en Villa Banana y hermano de uno de los detenidos por el crimen del agente ocurrido la semana pasada.

El pedido fue realizado por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Rosario. Es la oficina a cargo de la carpeta judicial que investiga el homicidio de Manfredi, agente federal asesinado mientras realizaba tareas enmarcadas en el Plan Bandera.

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En ese marco, el Ministerio de Seguridad nacional publicó mediante Boletín Oficial la resolución 543/2026 donde confirma la solicitud. Con firma de la ministra Alejandra Monteoliva el documento adelanta que Nación ofrecerá una recompensa de 20 millones de pesos.

Prófugo por el crimen del policía

La causa por el asesinato de Manfredi, hecho en el que resultó herido otro agente mientras que un tercero resultó ileso, tiene al momento dos detenidos imputados. Uno es Mario Peralta, de 25 años, acusado de encubrimiento presunto robo y ocultamiento del arma de la víctima fatal. El otro es Luis Muñoz, de 42 años, sindicado como autor de los disparos en el enfrentamiento del que también salió herido.

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Eduardo Muñoz, hermano de Luis, fue mencionado en la audiencia de este viernes como líder de una gavilla barrial dedicada al narcomenudeo en Villa Banana. Los fiscales describieron que encabeza una banda que se reestructuró tras la caída en prisión de Dalmacio "Sapo" Saravia, condenado en enero pasado a 8 años de prisión.

En esa causa, junto al Sapo, fue condenada su pareja Marianela Muñoz. Se trata de una hermana de los sospechosos de haber participado en el asesinato del policía federal. Los fiscales expusieron que cuentan con testimonios de vecinos que describieron cómo esta organización ejerce violencia para copar el territorio. "Manifiestan que quien maneja la droga es Eduardo Muñoz, que maneja alquileres, y si las personas no pueden pagar o no quieren son obligadas a vender drogas", describieron.

Sobre la recompensa

La resolución del Ministerio de Seguridad Nacional adelanta que la suma destinada a la recompensa es de 20 millones de pesos. En ese sentido el documento establece que la Dirección de Comunicación Institucional difundirá el pedido para que llegue a la población.

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El documento destaca que el ofrecimiento abarca a "personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Eduardo Rodolfo Muñoz". El sospechoso tiene domicilio en Virasoro 5028 de Rosario, a pocas cuadras de donde ocurrió el crimen de Manfredi.

Será entonces cuando se conozca cómo podrán proceder quienes cuenten con información que conduzca al paradero de Eduardo Muñoz. Deberán comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

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