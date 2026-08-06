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La Defensoría del Pueblo celebró un congreso sobre los derechos humanos en el entorno digital

Fue en la jornada de Ciudadanía Digital y Derechos Humanos, que se desarrolló este miércoles en la Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario.

6 de agosto 2026 · 15:53hs
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La Defensoría del Pueblo celebró un congreso sobre los derechos humanos en el entorno digital

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe llevó adelante este miércoles, con gran éxito, el Congreso de Ciudadanía Digital y Derechos Humanos, que colmó el auditorio de la Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario. La convocatoria superó las expectativas: más de 1.500 personas se inscribieron para participar de una jornada que combinó exposiciones de jerarquía, debate y un fuerte interés del público por los desafíos que plantea la vida digital.

Organizado por la institución que conduce el defensor del Pueblo, Arístides Lasarte, el encuentro se propuso trazar una hoja de ruta hacia el ejercicio pleno y responsable de la ciudadanía digital. La propuesta parte de una convicción: los conflictos vinculados a los entornos digitales dejaron de ser una excepción para instalarse en la vida cotidiana de las personas, en todas las edades y en todos los ámbitos. Frente a ese escenario, la violencia digital deja de ser únicamente un problema tecnológico para convertirse en una cuestión de derechos humanos, que interpela al Estado y al conjunto de la sociedad.

La jornada se desarrolló de manera presencial, con transmisión en vivo hacia distintos puntos de la provincia, del país y de la región, y contó con interpretación en Lengua de Señas Argentina durante toda su extensión, reafirmando el compromiso de la Defensoría con la accesibilidad, bajo la premisa de que no hay ciudadanía digital plena donde no hay acceso.

La presentación e introducción del Congreso estuvo a cargo del defensor del Pueblo, Arístides Lasarte; de Liliana Molina Soljan, abogada y magíster en Gobernanza Ética de la Inteligencia Artificial, especialista en ciberdelitos e innovación tecnológica y judicial; y de Martín Di Luzio, referente experto en accesibilidad y presidente y fundador de ITGrarte, fundación dedicada a empoderar a personas con discapacidad a través de la tecnología.

Con una mirada integral, el Congreso se estructuró en cinco módulos temáticos. El primero abordó las violencias digitales y la protección de derechos, con las exposiciones de la fiscal Marianela Cordones, del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, y del fiscal Diego Meinero, especializado en la investigación de delitos contra la integridad sexual y violencia de género. El segundo módulo, dedicado a repensar la mediación en la era digital, estuvo a cargo de Alberto Elisavetsky, referente global en Resolución de Conflictos en Línea. El tercero abordó las infancias, adolescencias y ciudadanía digital, con la exposición de Lucas Raspall, médico psiquiatra, psicoterapeuta, profesor universitario y concejal de la ciudad de Rosario.

El cuarto módulo se centró en las transformaciones tecnológicas y su impacto en la relación entre el Estado y la ciudadanía, con eje en los fraudes, las estafas virtuales, los ciberdelitos y los procedimientos ante reclamos; expusieron Martín Schmukler, de la Gerencia Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros del Banco Central de la República Argentina, y el juez Civil y Comercial de Rosario Marcelo Quaglia. El quinto y último módulo estuvo dedicado al impacto del uso de las tecnologías en la salud mental, a cargo del psicólogo Jaime Fernández Miranda, magíster en Psicoanálisis por la Universidad de París VII y director de la Maestría en Clínica Psicoanalítica con Niños de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.

El Congreso fue declarado de interés por todos los cuerpos legislativos —el Concejo Municipal de Rosario, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe— y también por el Ministerio Público de la Defensa, lo que reflejó el amplio respaldo institucional a la iniciativa.

El encuentro reunió, además, a numerosos legisladores, funcionarios, intendentes y presidentes comunales, junto a representantes de los distintos poderes del Estado, del Poder Judicial, de organismos de control, de los medios públicos y de organizaciones de la sociedad civil, dando cuenta del carácter transversal de la temática y del interés que despierta en todos los niveles de la vida institucional.

El Congreso adquiere una relevancia especial en el marco de la reciente reforma de la Constitución provincial, que ubicó a Santa Fe entre las primeras jurisdicciones del país en reconocer de manera expresa los derechos digitales. El nuevo texto establece que los derechos humanos también se ejercen en los entornos digitales, consagra la protección de los datos personales y la transparencia de los sistemas algorítmicos, y reconoce el derecho de toda persona a vivir en un entorno, físico y digital, seguro y libre de violencias.

Al respecto, el defensor del Pueblo destacó el alcance del encuentro. "Este es un punto de partida, no un punto de llegada. La temática es tan amplia, y se transforma tan rápido, que una sola jornada no alcanza", señaló Lasarte. Y agregó: "Tal vez el gran desafío de nuestra generación no sea enseñar a las máquinas a pensar, sino que las personas no dejemos de pensar, de dialogar y de actuar con responsabilidad. Porque el futuro digital no va a depender únicamente de la inteligencia artificial, sino, sobre todo, de la inteligencia ética de nuestra sociedad".

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