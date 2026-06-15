Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana.

Dos hombres fueron imputados por el crimen del agente Rodolfo Manfredi. A uno lo acusaron como autor de los disparos y al otro por encubrimiento

Dos hombres fueron imputados este lunes por distintos delitos relacionados al crimen del policía federal Rodolfo Manfredi , ocurrido el jueves pasado en Villa Banana. Uno de los acusados fue señalado como autor de los disparos y al otro lo sindicaron como quién robó y ocultó el arma reglamentaria de la víctima. Los fiscales enmarcaron el hecho en el accionar de una banda narcocriminal que atacó a los agentes luego de identificarlos mientras caminaban de civil en inmediaciones de un punto de venta de drogas.

Desde el viernes la causa la lleva adelante la Fiscalía federal con colaboración del Ministerio Público de la Acusación de la provincia. La hipótesis que manejan los investigadores es que el crimen, hecho en el que resultó herido otro agente, ocurrió en el marco de un operativo de civil en el que los policías fueron reconocidos por miembros de una banda barrial. En ese sentido los detenidos también fueron acusados por ser parte de una asociación ilícita dedicada al narcomenudeo que tiene entre sus líderes al hermano de uno de los imputados.

En el operativo hubo un tercer policía que resultó ileso y su testimonio sirvió para reconstruir el ataque y graficar el poder territorial de un grupo dedicado al narcomenudeo en ese sector de la zona oeste de Rosario. El agente dijo que fueron reconocidos rápidamente como policías, que comenzaron a escucharse silbidos y de inmediato aparecieron personas armadas que comenzaron a disparar.

El crimen del policía

El fiscal federal Matías Scilabra y su par provincial María Laura Riccardo encabezaron la audiencia realizada este lunes para imputar a los dos detenidos. Luis Muñoz, de 42 años, aprehendido momentos después del hecho tras ingresar al Hospital Clemente Álvarez (Heca) con heridas de arma de fuego, fue imputado como autor de los disparos. En tanto Mario Peralta, de 25 años, fue imputado por encubrir el crimen al haber robado el arma y el teléfono de Manfredi.

Los investigadores confirmaron que los agentes estaban de civil y realizando un patrullaje a pie como parte del Plan Bandera. En ese marco ubicaron a Manfredi y sus dos compañeros en la zona de Gutenberg y Gálvez el pasado jueves 11 de junio cerca de las 23.30. Según este relato de los hechos, los agentes fueron reconocidos por miembros de una banda, se escucharon silbidos y murmullos que referían a "cobanis", como se menciona a la policía en la jerga callejera.

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En pocos minutos los agentes fueron acorralados por más de diez hombres y jóvenes, por lo que comenzaron a caminar con intención de salir del barrio. Iban por Gutenberg en dirección a 27 de Febrero cuando algunas de esas personas, Luis Muñoz entre ellos, comenzaron a disparar. Los agentes intentaron repeler y se produjo un enfrentamiento en el que Manfredi resultó asesinado, mientras que el agente Emilio Gómez Villafañe resultó herido. Lo mismo ocurrió con Luis Muñoz, que fue trasladado al Heca, donde quedó detenido.

La investigación cuenta con los registros de cámaras de vigilancia que sugieren que todo ocurrió en un período de tiempo de entre 8 y 11 minutos. Las imágenes muestran a los policías ingresar al barrio a las 23.37 y vuelven a captarlos a las 23.48 saliendo a las corridas por Gutenberg en dirección a 27 de Febrero. "En esos minutos la organización detectó a los policía, alertó al resto de integrantes, se reunió un grupo de 10, buscaron armas y los expulsaron a los tiros", dijeron los fiscales.

Narcomenudeo en Villa Banana

Muñoz fue imputado por homicidio calificado por ser cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad y por dos tentativas de homicidio relacionadas a los agentes que sobrevivieron. A Peralta le imputaron encubrimiento agravado y tenencia ilegítima de armas de fuego, al ser señalado como quien robó el arma del policía asesinado.

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A su vez a ambos les atribuyeron ser parte de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y hechos violentos. En ese marco apareció el nombre de Dalmacio "Sapo" Saravia, conocido jefe de una banda narco ya condenado en enero pasado a 8 años de prisión. En esa causa fue condenada también su pareja, Marianela Muñoz, hermana de Luis Muñoz.

Con ese contexto relacionado a la nacrocriminalidad, los fiscales explicaron que la organización del Sapo Saravia se reestructuró con otro hermano de Luis Muñoz como cabecilla de la banda. En ese sentido mencionaron a Eduardo Muñoz, actualmente prófugo de la Justicia.

Los fiscales expusieron que cuentan con testimonios de vecinos que describieron cómo esta organización ejerce violencia para copar el territorio. "Manifiestan que quien maneja la droga es Eduardo Muñoz, que maneja alquileres, y si las personas no pueden pagar o no quieren son obligadas a vender drogas", describieron los fiscales.