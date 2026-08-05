El municipio habilitó el primer auto híbrido para el sistema de remises

Desde 2026 estos vehículos pueden prestar servicio en el transporte público. Un paso clave en la adopción de nuevas tecnologías

La Municipalidad de Rosario habilitó el primer auto híbrido enchufable que ya presta servicio en el sistema de remises de la ciudad . Desde este año estos vehículos pueden prestar servicio en el transporte público marcando un nuevo paso en la adopción de nuevas tecnologías y energías en el servicio público.

La ordenanza N.º 10.915, del mes de junio, permite la incorporación de vehículos eléctricos y con energías alternativas a los servicios públicos de taxis y remises . La medida se enmarca en una serie de acciones que vienen llevándose adelante en la ciudad con el objetivo de promover una movilidad más sustentable en todos sus modos.

“Es el principio del cambio, estamos habilitando nuevas tecnologías para el sistema de transporte, es un auto híbrido enchufable para el servicio de taxis y remises, es un paso muy importante para la ciudad”, expresó Nerina Manganelli, secretaria de Movilidad de la Municipalidad de Rosario.

En este contexto, en los últimos días el municipio habilitó el primer automóvil híbrido enchufable para ser utilizado como remís. A partir del alta administrativa, podrá comenzar a prestar servicio en la ciudad, ofreciendo una alternativa menos contaminante y más económica para su titular, al tiempo que garantiza todos los requisitos de confort para el usuario.

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Cabe destacar que el vehículo está adecuado en su totalidad a las condiciones técnicas, mecánicas, eléctricas, operativas y de seguridad que se establecen en la ordenanza, como también de acuerdo a las normas vigentes establecidas.

“En ese sentido continuamos trabajando, pensando en lo que afecta a las y los usuarios, disminuir ruidos y emisiones no sólo en taxis y remises sino también en colectivos, lo que impacta en el medioambiente, la principal ventaja en la incorporación de este tipo de tecnologías en la ciudad”, agregó Manganelli.

Más allá de las particularidades que implica un coche híbrido, para su habilitación debe cumplimentar las mismas pautas que el resto de los vehículos a combustión, incluyendo el tamaño de la unidad, las especificaciones técnicas y las medidas de seguridad.

Autonomía combinada

El remís presta servicio en la Agencia Logística Primera Clase SRL. Es una de las agencias del sistema habilitada por el municipio; BYD es la marca y el modelo del automóvil ATTO 2MD-i, el cual combina un motor naftero y eléctrico con batería Blade que posibilita ser conectado a una fuente de electricidad permitiendo una autonomía combinada para el uso diario urbano.