El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

El club Leones FC presentó este jueves al plantel profesional a su nuevo director técnico. Se trata de Alejandro Ojeda, quien asumió interinamente la conducción del equipo de la familia Messi tras la desvinculación de Franco Ferlazzo.
Alejandro Ojeda asumió como interino tras la desvinculación de Franco Ferlazzo. Dirigía en las categorías juveniles del club
El club Leones FC presentó este jueves al plantel profesional a su nuevo director técnico. Se trata de Alejandro Ojeda, quien asumió interinamente la conducción del equipo de la familia Messi tras la desvinculación de Franco Ferlazzo.
La presentación se hizo en el predio que el club posee en Alvear y estuvo a cargo del presidente, Matías Messi, y el director deportivo, Daniel Quinteros. Ojeda será secundado por Daniel Alfonso, también del club.
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Ojeda, de 42 años, se venía desempeñando en la estructura de juveniles de Leones y en esta etapa estará secundado por Daniel Alfonso.
Por la 23ª fecha de la Primera C, Leones recibirá el próximo lunes a Muñiz. El partido comenzará a las 15 y se disputará en el predio de Bella Vista, de Newell's Old Boys.
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