"La Patria no se vende": marcha en Rosario contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Sindicatos, organizaciones sociales y espacios políticos se concentraron en plaza San Martín y marcharon hacia el Monumento. Aunque el gobierno retiró el artículo sobre la venta de tierras a extranjeros, la protesta se mantuvo contra el resto del proyecto y el ajuste nacional

La marcha convocada por sindicatos, organizaciones sociales y espacios políticos se realizó este jueves en Rosario para rechazar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el gobierno de Javier Milei , que comenzó a debatir el Senado. Las columnas se movilizaron desde el centro de la ciudad hacia el Monumento Nacional a la Bandera, donde los manifestantes siguieron el desarrollo de la sesión parlamentaria.

La protesta se realizó bajo la consigna “La Patria no se vende” . “La lluvia no frena las actividades: se mantiene el cronograma de movilización”, habían informado durante la mañana los organizadores.

La jornada había comenzado, a las 11, en la plaza San Martín, con una concentración, una radio abierta y distintas intervenciones públicas. Durante la tarde, las organizaciones se agruparon sobre Dorrego, entre Santa Fe y San Lorenzo, para marchar hacia el Monumento.

La convocatoria formó parte de una jornada nacional contra el proyecto promovido por el oficialismo, que originalmente incluía una modificación de la ley de tierras para eliminar los límites vigentes a la compra de campos argentinos por parte de personas y empresas extranjeras.

En las horas previas al debate, el gobierno nacional resolvió retirar ese cuestionado artículo para facilitar el tratamiento de la iniciativa en el Senado. Los organizadores de la movilización consideraron que la decisión representa un primer resultado de las protestas realizadas en distintos puntos del país.

“La lucha dio resultados: el gobierno dio marcha atrás”, señalaron en la organización de la jornada.

“La presión de las y los argentinos en todo el país logró frenar la entrega de nuestra soberanía y la venta de nuestras tierras a extranjeros. Este es un triunfo de la movilización popular”, agregaron.

Pese a la modificación del proyecto, las entidades convocantes decidieron mantener la marcha para “consolidar esta victoria, visibilizar el logro de la resistencia y seguir defendiendo nuestros derechos colectivos”.

Actividades desde la mañana en plaza San Martín

La concentración comenzó, a las 11, en plaza San Martín. Los organizadores habían previsto trasladar las actividades al espacio de San Lorenzo 1879 en caso de que las condiciones meteorológicas impidieran permanecer al aire libre.

Al mediodía se realizó una conferencia de prensa para explicar el alcance del retiro del artículo relacionado con la venta de tierras a extranjeros y detallar cómo continuaría la protesta.

Entre las 13 y las 15, se desarrolló una radio abierta con la participación de organizaciones sociales y sindicales. Luego comenzó una transmisión en vivo con testimonios de referentes gremiales y sociales que se sumaron a la convocatoria.

La actividad central se puso en marcha durante la tarde, cuando las distintas columnas comenzaron a reunirse en inmediaciones de Dorrego, Santa Fe y San Lorenzo para avanzar hacia el Monumento Nacional a la Bandera.

Reclamos contra el ajuste y la pérdida del poder adquisitivo

Aunque la eliminación del artículo sobre tierras extranjeras desactivó uno de los puntos más cuestionados, las organizaciones mantienen sus objeciones al resto del proyecto y a las políticas económicas del gobierno nacional.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

Desde la Intersindical señalaron que la movilización también buscó expresar el rechazo “al ajuste, la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento que golpea a las familias trabajadoras”.

La protesta reunió a sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones políticas que cuestionan las reformas promovidas por el gobierno de Milei y reclaman la preservación de los derechos colectivos y de los recursos considerados estratégicos.