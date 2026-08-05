Trasladan a un miembro de la banda de Los Monos a una cárcel de máxima seguridad

Se trata de Ariel "Chanchón" Cantero, quien está preso por asesinar a un policía en 2019

Ariel "Chanchón" Maximiliano Cantero fue condenado a 14 años de prisión por el homicidio del policía Cristian Ezequiel Ibarra, ocurrido en julio de 2019, en Rosario.

Un integrante de la banda de "Los Monos" y parte de la familia que lidera la organización narcocriminal del sur de Rosario , fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

Tal como lo indicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , se trata de Ariel "Chanchón" Maximiliano Cantero , que fue condenado a 14 años de prisión por el homicidio del policía Cristian Ezequiel Ibarra, ocurrido en julio de 2019 , en Rosario.

Además, acumuló condenas adicionales por delitos como amenazas coactivas realizadas desde la cárcel para intentar usurpar viviendas .

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , compartió imágenes del traslado en redes sociales y explicó: "Incorporamos al sistema de alto riesgo a Ariel Máximo Cantero, integrante de la Banda de los Monos. Es hijo del 'Viejo' Cantero y hermano de Guille Cantero, que está imputado por el homicidio de un subdirector de la Policía de Santa Fe.

ARIEL CANTERO, A MÁXIMA SEGURIDAD



Integrante de Los Monos, acusado de un homicidio, ya está aislado y controlado bajo el régimen más estricto del Servicio Penitenciario Federal: el sistema de alto riesgo.



En Argentina, ley y orden. pic.twitter.com/bLgcnAHrHW — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) August 5, 2026

"Con el Servicio Penitenciario Federal, lo trasladamos a una de nuestras cárceles de máxima seguridad, donde permanecerá aislado y bajo un estricto régimen de control. El lugar para los narcos más peligrosos es el sistema de máxima seguridad", cerró la funcionaria.

Tanto "Chanchón", como su hermano apodado "Tartita", fueron condenados por haber amenazado a una mujer mientras se encontraban detenidos en la cárcel de Piñero. Así, la justicia unificó las condenas anteriores y deberá cumplir una pena total de 20 años y 4 meses. (NA)