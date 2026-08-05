La Capital | Política | Nación

La Nación impulsa el pliego del fiscal Carbone como juez federal de Garantías de Rosario

La Casa Rosada giró al Senado el mensaje en el que solicita acuerdo para nombrar al actual jefe de la Unidad de Microtráfico del MPA

5 de agosto 2026 · 21:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
El fiscal Franco Carbone. 

Foto: Archivo / La Capital.

El fiscal Franco Carbone. 

El gobierno nacional impulsa al jefe de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Franco Carbone, como juez federal de Garantías de Rosario.

Con firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, la Casa Rosada giró a la Cámara alta el mensaje en el que solicita acuerdo para nombrar a Carbone como magistrado federal de Garantías de Rosario.

Antes de ejercer como jefe de la Unidad de Microtráfico del MPA en Rosario, Carbone integró la denominada Unidad de Balaceras.

El rol de Carbone

Carbone lideró operativos de alto impacto, como el derribo y cierre de búnkeres de drogas, allanamientos simultáneos contra bandas criminales y causas relacionadas con amenazas a autoridades públicas.

Antes de consolidarse en el MPA de Rosario, se desempeñó como secretario de Fiscalía de Villa Constitución. En 2019 fue seleccionado en concurso y posteriormente ratificado como fiscal titular.

Se trata de una de las figuras más visibles en el combate judicial contra el crimen organizado y el narcotráfico en la ciudad.

En ese contexto, avanzó sobre las primeras líneas de las facciones de la barra brava de Newell's por extorsiones a dirigentes del club, ataques armados a comercios y balaceras.

También imputó y llevó a prisión agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Policía de Santa Fe por diversas irregularidades y filtrar información sensible de allanamientos a bandas criminales a cambio de dinero.

Noticias relacionadas
el gobierno provincial apelara el fallo que anulo el tope a las jubilaciones de mayores ingresos

El gobierno provincial apelará el fallo que anuló el tope a las jubilaciones de mayores ingresos

La CGT y las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) realizaron este miércoles una conferencia de prensa para expresar su rechazo al proyecto de ley de tierras.

Ley de tierras: jueves de movilizaciones frente al Congreso y en Rosario

un jugador de la seleccion se metio en el debate por la ley de tierras: no se venden

Un jugador de la selección se metió en el debate por la ley de tierras: "No se venden"

sin votos, el gobierno dio marcha atras y freno la flexibilizacion de la venta de tierras a extranjeros

Sin votos, el gobierno dio marcha atrás y frenó la flexibilización de la venta de tierras a extranjeros

Ver comentarios

Las más leídas

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

Lo último

Operativo clamor por Scaloni: apoyo total de los dirigentes de AFA para que siga en la selección

Operativo clamor por Scaloni: apoyo total de los dirigentes de AFA para que siga en la selección

Quini 6: un solo apostador se quedó con el pozo millonario del Siempre Sale

Quini 6: un solo apostador se quedó con el pozo millonario del Siempre Sale

La Nación impulsa el pliego del fiscal Carbone como juez federal de Garantías de Rosario

La Nación impulsa el pliego del fiscal Carbone como juez federal de Garantías de Rosario

Trasladan a un miembro de la banda de Los Monos a una cárcel de máxima seguridad

Se trata de Ariel "Chanchón" Cantero, quien está preso por asesinar a un policía en 2019

Trasladan a un miembro de la banda de Los Monos a una cárcel de máxima seguridad
La Nación impulsa el pliego del fiscal Carbone como juez federal de Garantías de Rosario
Política

La Nación impulsa el pliego del fiscal Carbone como juez federal de Garantías de Rosario

El municipio habilitó el primer auto híbrido para el sistema de remises
La Ciudad

El municipio habilitó el primer auto híbrido para el sistema de remises

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes
La Ciudad

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Quini 6: un solo apostador se quedó con el pozo millonario del Siempre Sale
La Ciudad

Quini 6: un solo apostador se quedó con el pozo millonario del Siempre Sale

Un operario de la EPE resultó herido tras recibir una fuerte descarga eléctrica
La Ciudad

Un operario de la EPE resultó herido tras recibir una fuerte descarga eléctrica

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

Newells: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Newell's: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Ovación
Newells: los pibes de la reserva otra vez cosecharon un empate

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: los pibes de la reserva otra vez cosecharon un empate

Newells: los pibes de la reserva otra vez cosecharon un empate

Newell's: los pibes de la reserva otra vez cosecharon un empate

El equipo de la familia Messi, sin técnico: se fue Franco Ferlazzo y asumió un interino

El equipo de la familia Messi, sin técnico: se fue Franco Ferlazzo y asumió un interino

Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

Policiales
Trasladan a un miembro de la banda de Los Monos a una cárcel de máxima seguridad
Policiales

Trasladan a un miembro de la banda de Los Monos a una cárcel de máxima seguridad

Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción

Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

La Ciudad
Quini 6: un solo apostador se quedó con el pozo millonario del Siempre Sale
La Ciudad

Quini 6: un solo apostador se quedó con el pozo millonario del Siempre Sale

El municipio habilitó el primer auto híbrido para el sistema de remises

El municipio habilitó el primer auto híbrido para el sistema de remises

Un operario de la EPE resultó herido tras recibir una fuerte descarga eléctrica

Un operario de la EPE resultó herido tras recibir una fuerte descarga eléctrica

Gótika reabre sus puertas por una noche para ver cine de terror

Gótika reabre sus puertas por una noche para ver cine de terror

El abogado de Candela Arizaga sobre el episodio con Facundo Moyano: Sintió miedo y escapó
Información General

El abogado de Candela Arizaga sobre el episodio con Facundo Moyano: "Sintió miedo y escapó"

Preocupa la situación del transporte interurbano en la región
La Región

Preocupa la situación del transporte interurbano en la región

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: Hubiésemos querido recibirlo
La Ciudad

El arzobispo de Rosario lamentó que el Papa no visite la ciudad: "Hubiésemos querido recibirlo"

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Cuatro décadas junto al VIH: el médico Sergio Lupo presenta un libro histórico
Salud

Cuatro décadas junto al VIH: el médico Sergio Lupo presenta un libro histórico

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora
La Ciudad

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros
Salud

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

El gobierno provincial dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético
Política

El gobierno provincial dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético

Milei celebró la llegada del Papa León XIV a la Argentina: Una visita histórica
Política

Milei celebró la llegada del Papa León XIV a la Argentina: "Una visita histórica"

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente
Información General

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente

Confirman que el Papa León XIV viajará a la Argentina en 2026: visitará tres ciudades
Información general

Confirman que el Papa León XIV viajará a la Argentina en 2026: visitará tres ciudades

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana
Policiales

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Por Patricia Martino
Agro

La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Por Álvaro Torriglia y Lucía Cuffia
Apertura oficial

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital

Por Patricia Martino
Agro

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital