La Nación impulsa el pliego del fiscal Carbone como juez federal de Garantías de Rosario

La Casa Rosada giró al Senado el mensaje en el que solicita acuerdo para nombrar al actual jefe de la Unidad de Microtráfico del MPA

El gobierno nacional impulsa al jefe de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Franco Carbone , como juez federal de Garantías de Rosario .

Con firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques , la Casa Rosada giró a la Cámara alta el mensaje en el que solicita acuerdo para nombrar a Carbone como magistrado federal de Garantías de Rosario .

Antes de ejercer como jefe de la Unidad de Microtráfico del MPA en Rosario, Carbone integró la denominada Unidad de Balaceras .

Carbone lideró operativos de alto impacto, como el derribo y cierre de búnkeres de drogas, allanamientos simultáneos contra bandas criminales y causas relacionadas con amenazas a autoridades públicas .

Antes de consolidarse en el MPA de Rosario, se desempeñó como secretario de Fiscalía de Villa Constitución. En 2019 fue seleccionado en concurso y posteriormente ratificado como fiscal titular.

Se trata de una de las figuras más visibles en el combate judicial contra el crimen organizado y el narcotráfico en la ciudad.

En ese contexto, avanzó sobre las primeras líneas de las facciones de la barra brava de Newell's por extorsiones a dirigentes del club, ataques armados a comercios y balaceras.

También imputó y llevó a prisión agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Policía de Santa Fe por diversas irregularidades y filtrar información sensible de allanamientos a bandas criminales a cambio de dinero.