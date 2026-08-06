La AFA confirmó que habrá cinco campeones en 46 días: cuándo se define cada torneo del fútbol argentino

A fin de año se disputarán las definiciones de la Copa Argentina, la Supercopa, el Clausura y el Trofeo de Campeones. Y se conocerá el ganador de la Tabla Anual

Del 4 de noviembre hasta el 19 de diciembre se definirán a los nuevos campeones de los trofeos locales

El cierre de la temporada 2026 del fútbol argentino tendrá un ritmo inédito. En apenas 46 días, la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) definirá cinco títulos entre torneos y copas nacionales , con un calendario cargado de finales que marcarán el desenlace del año.

Entre noviembre y diciembre se conocerán los campeones de la Copa Argentina, la Tabla Anual, la Supercopa Argentina, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, en una seguidilla de definiciones que mantendrá la atención de los hinchas hasta el último fin de semana de acción.

La primera vuelta olímpica llegará el miércoles 4 de noviembre, cuando se dispute la final de la Copa Argentina . La AFA todavía no confirmó la sede del partido y el certamen continúa en etapa de eliminación directa, por lo que aún resta definir a los dos finalistas.

Una de las novedades de la temporada será la consagración del campeón de la Tabla Anual, que premiará al equipo que más puntos sume entre las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura. Será la segunda ocasión en el que entregue este trofeo, luego de su incorporación el año pasado que quedó en manos de Central.

La definición quedó programada para el fin de semana del 8 de noviembre, cuando se dispute la última fecha de la etapa regular. Hasta el momento, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors lideran la clasificación con 38 puntos, mientras que Vélez los sigue con 37.

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La final de la Supercopa

La tercera definición llegará el 11 de noviembre, con la disputa de la Supercopa Argentina. El encuentro enfrentará a Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025, y Estudiantes de La Plata, ganador del Trofeo de Campeones 2025.

La final había sido postergada en julio por cuestiones de calendario vinculadas al regreso de la Selección argentina tras el Mundial y finalmente fue reprogramada para esa fecha. La sede todavía no fue anunciada.

El sábado 12 de diciembre se disputará la final del torneo Clausura, que tendrá como escenario el Estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

La temporada concluirá el 19 de diciembre con el Trofeo de Campeones, que se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Allí, Belgrano, campeón del torneo Apertura, enfrentará al ganador del Clausura para definir al último campeón del fútbol argentino en 2026.