La Capital | Policiales | crimen

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

La PDI arrestó a un joven por el homicidio de Nehemías Altamirano. También detuvieron a dos mujeres ligadas a una causa sobre microtráfico de drogas

10 de septiembre 2026 · 09:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
La víctima del crimen fue asesinada el 13 de mayo en Comandante Espora al 100 bis.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La víctima del crimen fue asesinada el 13 de mayo en Comandante Espora al 100 bis.
La PDI arrestó a tres personas el miércoles 9 de septiembre de 2026

Foto: PDI.

La PDI arrestó a tres personas el miércoles 9 de septiembre de 2026, durante un allanamiento en Violeta al 1700, donde les secuestraron cocaína y una pistola Bersa calibre 22. Además, los agentes encontraron un cuadro de Tony Montana, el personaje principal de la película "Scarface".

Un joven de 20 años fue capturado este miércoles por un crimen resonante en Villa Gobernador Gálvez. La Policía de Investigaciones (PDI) lo identificó durante un operativo en el barrio Las Flores, donde detectaron posibles conexiones con una red de narcomenudeo.

Brian S. fue apuntado como coautor del homicidio de Nehemías Altamirano (19), acribillado a balazos hace cuatro meses. En el mismo operativo volvieron a arrestar a dos mujeres involucradas en una causa sobre microtráfico de drogas. La primera detención de estas sospechosas se dio a fines de junio, cuando las hallaron durante una serie de allanamientos para esclarecer el asesinato de un prefecto retirado que hacía viajes en Uber.

En este último procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron un arma de fuego, celulares y material estupefaciente. Un detalle que llamó la atención de los agentes fue un cuadro de Tony Montana, el protagonista la película "Scarface".

La cocaína como telón de fondo en la investigación de dos crímenes

Los encargados del allanamiento en Violeta al 1700 encontraron distintos elementos de interés para esclarecer el asesinato de Altamirano. Entre ellos se destaca el hallazgo de una pistola Bersa calibre 22 con la numeración suprimida y municiones compatibles.

Por otro lado, la PDI se llevó 178 dosis de cocaína, una balanza de precisión y dos teléfonos móviles. La mercadería ilegal estaba dentro del domicilio donde identificaron a una muchacha de 30 años llamada Xiomara S. y a Siana R. (20). Estas mujeres ya habían sido arrestadas hace poco más de dos meses en el mismo sector de Las Flores. En esa oportunidad les secuestraron 97 envoltorios de la misma droga como parte de las medidas para dar con los autores del crimen de Juan Carlos Baini (57).

>> Leer más: Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre de 67 años

En primera instancia, el fiscal Alejandro Ferlazzo descartó vínculos de las detenidas con el homicidio en ocasión de robo al prefecto retirado. No obstante, el funcionario solicitó la apertura de una causa sobre microtráfico de estupefacientes para resolver la situación procesal de ambas.

La pesquisa sobre la muerte del conductor asaltado en la colectora de avenida Circunvalación se actualizó a principios de agosto. Durante un allanamiento en Batlle y Ordóñez al 1700, la PDI detuvo a un sospechoso de 20 años. Uriel "Yaka" F. fue imputado días después como autor del asesinato de Baini, baleado el 14 de marzo mientras llevaba al supuesto tirador y a personas menores de edad.

¿Cómo fue el crimen de Nehemías Altamirano?

El allanamiento de este miércoles se llevó a cabo en el mismo sitio donde se hizo uno de los primeros operativos para investigar la muerte del automovilista de 57 años. Sin embargo, el despliegue de este último procedimiento se enfocó en atrapar a uno de los responsables del homicidio de Nehemías Josué Altamirano en Villa Gobernador Gálvez, lejos de Las Flores.

El joven de 19 años fue atacado a balazos la noche del 13 de mayo en un pasillo de Comandante Espora al 100 bis. Su muerte se confirmó alrededor de las 21 y no había testigos que permitieran reconstruir lo sucedido.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que la vícima sufrió seis heridas. Tras la denuncia, los encargados del operativo recogieron una veintena de vainas servidas, dos plomos y un cartucho intacto.

En la semana siguiente al asesinato, un hombre de 47 años fue arrestado por el secuestro de varias armas de fuego y una gran cantidad de dinero en efectivo. A mediados de junio, el fiscal Franco Miatello también ordenó la detención de un supuesto partícipe de 18 años en busca de esclarecer el caso. Pasados casi cuatro meses desde la muerte de Altamirano, Brian S. se añadió este miércoles a la lista de sospechosos dentro de la causa.

Noticias relacionadas
El oficial Eduardo Damián López fue atacado el domingo 28 de junio de 2026 en Carcarañá y falleció al día siguiente en Rosario.

Crimen del policía en Carcarañá: liberan a uno de los imputados

La víctima falleció en avenida del Deporte y Colastiné.

Deuda, robo y pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?

Uno de los carteles con amenazas escritas en cartón dejados en los ataques a tiros contra la sede de la AIC y el destacamento El Tanque.

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar

femicidio en villa gobernador galvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Ver comentarios

Las más leídas

Estoy bolviendo de Rosario: el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

"Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

Lo último

Sirenazo de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

Más de 45 millones de pesos para fortalecer la educación en Roldán

Más de 45 millones de pesos para fortalecer la educación en Roldán

Se cumplen 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario

Se cumplen 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario

La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal "no lidera una organización criminal"

El abogado Juan Fascia rechazó el cargo por asociación ilícita. Sostuvo que su cliente "admitió ser ludópata, pidió disculpas y se puso a disposición de la justicia".

La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal no lidera una organización criminal
La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita en el parto
Salud

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita en el parto

Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre
Policiales

Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre

Se cumplen 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario
La Ciudad

Se cumplen 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario

A un año de la reforma constitucional: las leyes aprobadas y las pendientes

Por Thamina Habichayn
Política

A un año de la reforma constitucional: las leyes aprobadas y las pendientes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estoy bolviendo de Rosario: el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

"Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Ovación
Colapinto explicó por qué lloró después del Gran Premio de Italia: Era una oportunidad única
Ovación

Colapinto explicó por qué lloró después del Gran Premio de Italia: "Era una oportunidad única"

Colapinto explicó por qué lloró después del Gran Premio de Italia: Era una oportunidad única

Colapinto explicó por qué lloró después del Gran Premio de Italia: "Era una oportunidad única"

Cristiano Ronaldo volvió a gritar un gol y se acerca a la suma soñada: mil goles

Cristiano Ronaldo volvió a gritar un gol y se acerca a la suma soñada: mil goles

Newells no quiere desprenderse: mira la segunda mitad entre los de arriba

Newell's no quiere desprenderse: mira la segunda mitad entre los de arriba

Policiales
La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal no lidera una organización criminal
Policiales

La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal "no lidera una organización criminal"

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre

Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre

Capozucca fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género

Capozucca fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género

La Ciudad
Sirenazo de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados
La ciudad

"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

Se cumplen 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario

Se cumplen 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita en el parto

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita en el parto

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan
Policiales

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Quini 6: un santafesino ganó 24 millones de pesos en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: un santafesino ganó 24 millones de pesos en el Siempre Sale

El tiempo en Rosario: jueves con 22º de máxima y bastante viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con 22º de máxima y bastante viento

Matías Capozucca ante la Justicia: Tiene el perfil de una persona violenta
Policiales

Matías Capozucca ante la Justicia: "Tiene el perfil de una persona violenta"

Di María, más canalla que nunca: de la previa tensa al no me voy a retirar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María, más canalla que nunca: de la previa tensa al "no me voy a retirar"

Fuerte multa a una tenista que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos
Ovación

Fuerte multa a una tenista que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos

En el último año, Rosario recuperó 110 puntos crónicos de arrojo de residuos
La Ciudad

En el último año, Rosario recuperó 110 puntos crónicos de arrojo de residuos

Exfiscal Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales
Policiales

Exfiscal Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales

Crimen del policía en Carcarañá: la fiscalía habló de contradicciones
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: la fiscalía habló de "contradicciones"

Vicentin mejoró su propuesta y busca quedarse con la quebrada Arsa
Economía

Vicentin mejoró su propuesta y busca quedarse con la quebrada Arsa

Senado: el gobierno pateó la sesión, pero dejó lista la reforma del Banco Central
Politica

Senado: el gobierno pateó la sesión, pero dejó lista la reforma del Banco Central

Vranicich tras la prisión del exfiscal Ríos Artacho: No vamos a tolerar corrupción
Policiales

Vranicich tras la prisión del exfiscal Ríos Artacho: "No vamos a tolerar corrupción"

Argentinos en la Liga de Campeones: Mac Allister le ganó a Julián y al Cuti 
Ovación

Argentinos en la Liga de Campeones: Mac Allister le ganó a Julián y al Cuti 

Los cinco muertos del accidente del avión en Miami era trabajadores cubanos
Información General

Los cinco muertos del accidente del avión en Miami era trabajadores cubanos

Desapareció un grupo de periodistas que iba a cubrir la erupción del Krakatoa
Información General

Desapareció un grupo de periodistas que iba a cubrir la erupción del Krakatoa

Santa Fe descontará deudas de la Ansés del crédito que tomó con la Nación
Economía

Santa Fe descontará deudas de la Ansés del crédito que tomó con la Nación

Diputados: hubo dictamen para el tratamiento de emergencia en discapacidad
Política

Diputados: hubo dictamen para el tratamiento de emergencia en discapacidad

Un Rolling Stone confirmado en la ciudad: Ronnie Wood viene a Rosario
Zoom

Un Rolling Stone confirmado en la ciudad: Ronnie Wood viene a Rosario

La zona donde mataron al policía federal aún es un punto muy caliente
Policiales

La zona donde mataron al policía federal aún es un "punto muy caliente"

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario
La Ciudad

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario