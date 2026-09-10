Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

La PDI arrestó a un joven por el homicidio de Nehemías Altamirano. También detuvieron a dos mujeres ligadas a una causa sobre microtráfico de drogas

La PDI arrestó a tres personas el miércoles 9 de septiembre de 2026, durante un allanamiento en Violeta al 1700, donde les secuestraron cocaína y una pistola Bersa calibre 22. Además, los agentes encontraron un cuadro de Tony Montana, el personaje principal de la película "Scarface".

Un joven de 20 años fue capturado este miércoles por un crimen resonante en Villa Gobernador Gálvez . La Policía de Investigaciones (PDI) lo identificó durante un operativo en el barrio Las Flores , donde detectaron posibles conexiones con una red de narcomenudeo.

Brian S. fue apuntado como coautor del homicidio de Nehemías Altamirano (19), acribillado a balazos hace cuatro meses. En el mismo operativo volvieron a arrestar a dos mujeres involucradas en una causa sobre microtráfico de drogas . La primera detención de estas sospechosas se dio a fines de junio, cuando las hallaron durante una serie de allanamientos para esclarecer el asesinato de un prefecto retirado que hacía viajes en Uber .

En este último procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron un arma de fuego, celulares y material estupefaciente. Un detalle que llamó la atención de los agentes fue un cuadro de Tony Montana, el protagonista la película "Scarface" .

Los encargados del allanamiento en Violeta al 1700 encontraron distintos elementos de interés para esclarecer el asesinato de Altamirano. Entre ellos se destaca el hallazgo de una pistola Bersa calibre 22 con la numeración suprimida y municiones compatibles.

Foto: PDI.

Por otro lado, la PDI se llevó 178 dosis de cocaína, una balanza de precisión y dos teléfonos móviles. La mercadería ilegal estaba dentro del domicilio donde identificaron a una muchacha de 30 años llamada Xiomara S. y a Siana R. (20). Estas mujeres ya habían sido arrestadas hace poco más de dos meses en el mismo sector de Las Flores. En esa oportunidad les secuestraron 97 envoltorios de la misma droga como parte de las medidas para dar con los autores del crimen de Juan Carlos Baini (57).

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En primera instancia, el fiscal Alejandro Ferlazzo descartó vínculos de las detenidas con el homicidio en ocasión de robo al prefecto retirado. No obstante, el funcionario solicitó la apertura de una causa sobre microtráfico de estupefacientes para resolver la situación procesal de ambas.

La pesquisa sobre la muerte del conductor asaltado en la colectora de avenida Circunvalación se actualizó a principios de agosto. Durante un allanamiento en Batlle y Ordóñez al 1700, la PDI detuvo a un sospechoso de 20 años. Uriel "Yaka" F. fue imputado días después como autor del asesinato de Baini, baleado el 14 de marzo mientras llevaba al supuesto tirador y a personas menores de edad.

¿Cómo fue el crimen de Nehemías Altamirano?

El allanamiento de este miércoles se llevó a cabo en el mismo sitio donde se hizo uno de los primeros operativos para investigar la muerte del automovilista de 57 años. Sin embargo, el despliegue de este último procedimiento se enfocó en atrapar a uno de los responsables del homicidio de Nehemías Josué Altamirano en Villa Gobernador Gálvez, lejos de Las Flores.

El joven de 19 años fue atacado a balazos la noche del 13 de mayo en un pasillo de Comandante Espora al 100 bis. Su muerte se confirmó alrededor de las 21 y no había testigos que permitieran reconstruir lo sucedido.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que la vícima sufrió seis heridas. Tras la denuncia, los encargados del operativo recogieron una veintena de vainas servidas, dos plomos y un cartucho intacto.

En la semana siguiente al asesinato, un hombre de 47 años fue arrestado por el secuestro de varias armas de fuego y una gran cantidad de dinero en efectivo. A mediados de junio, el fiscal Franco Miatello también ordenó la detención de un supuesto partícipe de 18 años en busca de esclarecer el caso. Pasados casi cuatro meses desde la muerte de Altamirano, Brian S. se añadió este miércoles a la lista de sospechosos dentro de la causa.