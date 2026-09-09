En el último año, Rosario recuperó 110 puntos crónicos de arrojo de residuos

Los últimos trabajos se realizaron en avenida José María Rosa al 200 y la colectora sur de la autopista Rosario-Córdoba. En su lugar se crearon plazas de bolsillo

En el último año Rosario transformó 110 puntos crónicos de arrojo de residuos en nuevos espacios públicos. Los trabajos más recientes se realizaron en avenida José María Rosa al 200 y en la colectora sur de la autopista Rosario-Córdoba, donde los antiguos focos de basura dieron paso a plazas de bolsillo .

Personal de la Dirección de Higiene Urbana de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio realiza diversos trabajos para recuperar puntos crónicos de arrojo de residuos ubicados en los extremos sudoeste y noroeste de la ciudad.

Según comunicaron desde la Municipalidad, el último trabajo, que se está realizando actualmente, se ubica en avenida José María Rosa (colectora de Circunvalación) entre el 2000 y el 2400, en un extremo de barrio Las Flores. Se trata de aproximadamente 300 metros lineales que se habían convertido en un lugar de arrojo y depósito de residuos a cielo abierto.

Por eso, se están realizando tareas de limpieza general, retiros de escombros y restos , que incluyen el uso de retroexcavadoras y bateas para el acopio de residuos. Se prevé que los trabajos se ejecuten en al menos 10 días hábiles.

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Además, finalizó un trabajo similar sobre la colectora sur de la autopista Rosario-Córdoba y camino Cochabamba (continuación de calle Cochabamba, al norte de barrio Santa Lucía). En dicho sector se retiraron residuos en 53 bateas, que contenían 24 metros cúbicos de material residual.

En este sentido, fuentes municipales sostuvieron que entre el 2025 y 2026 se recuperaron 110 puntos de arrojo de residuos. Estos espacios fueron transformados en plazas de bolsillo.

Desde el municipio se recuerda, además, que si se observa que un sitio comienza a acumular residuos, se puede comunicar a la línea gratuita de atención al ciudadano 147 o por MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp 3415440147; o bien efectuar el reclamo en rosario.gob.ar con perfil digital.