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Di María, más canalla que nunca: de la previa tensa al "no me voy a retirar porque soy feliz"

Habló de su presente, del equipo y de las expectativas. "Estamos en un gran momento y el club hace cuatro años que viene creciendo", dijo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

9 de septiembre 2026 · 17:19hs
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Ángel DI María se mostró feliz por le momento que está viviendo en Central y quiere seguir así.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Ángel DI María se mostró feliz por le momento que está viviendo en Central y quiere seguir así.
Fideo Di María

Celina Mutti Lovera / La Capital

Fideo Di María, en la práctica de este miércoles en Arroyo Seco, antes de la conferencia de prensa.
Di María agradeció el reconocimiento de los hinchas de otros clubes y dijo que hasta disfruta cuando lo hacen sentir un hdp más.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Di María agradeció el reconocimiento de los hinchas de otros clubes y dijo que hasta disfruta cuando lo hacen sentir "un hdp más".

No fue una mañana más en Central. La convocatoria por parte de Ángel Di María a una conferencia de prensa despertó un interés inusitado y se tejieron miles de especulaciones. Sólo hizo falta que Fideo se pusiera frente al micrófono para echar por la borda todos las conjeturas que se hicieron y que, en su mayoría, apuntaron a un posible anuncio sobre su retiro. Frente a eso, el campeón mundial fue de frente, como una topadora. “No me quiero retirar, no me voy a retirar porque estoy feliz”. Así de contundente fue la frase con la que arrancó 13 minutos en los que puso de relieve el “crecimiento del club”.

La jornada comenzó desde muy temprano en el predio de Arroyo Seco y estuvo signada por la intriga. No había absolutamente ningún indicio de que Di María fuera a anunciar algo importante, pero había quienes lo sostenían.

Encima, la convocatoria llegó un par de días después del trago amargo que vivió el Canalla con el empate en el clásico. Sin embargo, Di María sólo tenía necesidad de “hablar como capitán”.

Quedó clara una vez más la atracción que genera Di María. Frente a su convocatoria, el predio canalla se inundó de periodistas, no sólo de Rosario, sino de también de Buenos Aires. En la cancha número 2 de Arroyo Seco, donde se pudo observar una parte del entrenamiento, los comentarios por lo bajo eran constantes. “¿Anunciará algo hoy Di María?”. La sensación era que no, pero no todos estaban seguros de que, pasado el mediodía, no fuera a aparecer un bombazo.

Se movieron las agujas del reloj y llegó el momento. A las 12.10 en punto, la hora estipulada para el inicio, todos los periodistas ingresaron a la sala de conferencias. Sólo faltaba Di María.

Fueron unos 30 minutos eternos de espera. En el mientras tanto, hubo quienes insistían preguntando sobré que podía llegar a decir el campeón del mundo. Fue el tiempo en el que los movileros tuvieron que hacer malabares bancando la previa y respondiendo a las requisitorias desde los estudios de los canales. En Arroyo Seco había impaciencia y afuera del predio también. Di María había declarado tras la eliminación en la Copa Libertadores que quizá había llegado el momento de “pensar qué hacer”, aunque al día siguiente sorprendió con un posteo en redes aclarando que su continuidad en Central no estaba en duda.

>>Leer más: Las razones por las que Central tiene que entrar en sintonía en los próximos dos partidos

Finalmente, el jugador ingresó por la puerta trasera y fue directo al sillón, frente a los periodistas. Pidió decir unas palabras antes de escucharlas preguntas y, con una enorme sonrisa, despejó todas las dudas, burlándose de alguna forma de todas las especulaciones previas.

Fideo Di María, en la práctica de este miércoles en Arroyo Seco, antes de la conferencia de prensa.

Fideo Di María, en la práctica de este miércoles en Arroyo Seco, antes de la conferencia de prensa.

“Quise hacer esta conferencia y parece que me quieren retirar. Están todos con que me quieren retirar. Pero no, estoy muy feliz, muy contento. No me quiero retirar, no me voy a retirar, estoy feliz, estoy disfrutando del fútbol argentino, donde volví para ser feliz. Volví a una liga competitiva y quiero seguir disfrutando”.

Ese fue el punto final para las especulaciones y suspicacias, y el vía libre para hablar de Central, de su fútbol, su semblante, su estado físico, sus anhelos y pretensiones de aquí al final de la temporada.

Fueron apenas siete preguntas, pero en cada respuesta Di María dejó claro que se siente más jugador y también más hincha que nunca. Reconoció que hay cosas que no están saliendo como antes y dijo que entiende la exigencia por parte de los hinchas, pero miró al frente, con las ganas y la fe intactas. También ponderó el “crecimiento” que está viviendo Central, tanto en lo futbolístico como en otros aspectos. Se mostró ilusionado con lo que vendrá, y agradeció al fútbol argentino en general por las cosas lindas que le hacen vivir, incluso cuando lo insultan, como el resto de sus compañeros, en el momento en que la pelota se echa a rodar.

Estos son los principales conceptos que entregó durante su encuentro con los periodistas:

La previa a la conferencia

“Fue terrible la previa. Siento que la gente está muy nerviosa con todo este tema. Creo que estamos pasando un gran momento en Central. Hace cuatro años que el club viene creciendo cada vez más, jugando todas las competiciones, logrando títulos y parece que sucediera todo lo contrario. De este lado de la vereda estamos muy bien. El crecimiento se ve en el Gigante, en todos lados, donde vamos, copamos. Hoy vieron el entrenamiento y es todos los días así, con felicidad, alegría, todos juntos y tirando para adelante”.

>>Leer más: Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

La exigencia de la gente

“Ganar, gana uno solo, es la realidad del fútbol. La ilusión que tenía la gente con la Libertadores es la misma que teníamos nosotros, lo mismo con la Copa Argentina, pero gana sólo uno. A veces el día te agarra en un mal partido, las cosas no se dan y quedás afuera, pero el fútbol es así. Nosotros estamos pasando por un buen momento y lo digo así porque ustedes ven lo que es el fútbol argentino, en el que cualquiera le gana a cualquiera. No es fácil ganar, no es fácil meter tres o cuatro victorias seguidas. Son poquitos los equipos que pueden lograrlo, pero después les llegan las derrotas o los empates. A la gente la entiendo porque ve los jugadores que hay y porque el club sigue creciendo. El hincha se adaptó a algo que antes no pasaba, esto de victorias tras victorias, de ganar títulos, de que la cosa crezca, de que se haga una nueva tribuna después de haber ampliado la cancha. La gente ve todo eso y es obvio que quiere ganar, pero gana sólo uno. En la cabeza tenemos que todavía nos queda el torneo, la anual, la Supercopa Internacional. Soy el primero que quiere ganar y al que no le gusta perder a nada. Volví porque quiero seguir siendo campeón y seguir metiendo a Central en copas. Estoy feliz acá y ojalá sea por muchísimo tiempo más”.

>>Leer más: Central: el grito de Ávila que valía oro ante la sequía goleadora de los centrodelanteros

La Supercopa Internacional

“Tenemos la Supercopa y el campeonato, pero esto es partido a partido. Ahora tenemos la cabeza en Tigre. La final ya va a llegar. Ojalá que esa final sea un nuevo título para este club. Intentaremos hacer lo máximo posible”.

La pubalgia que lo aqueja

“La lesión sigue ahí, molesta, pero lo voy llevando. Me siento cada vez mejor y de a poquito va queriendo irse, pero es día a día. A veces me siento muy bien y otros en los que me levanto con mucho dolor. El cuerpo técnico lo sabe y me acompaña en ese sentido.

>>Leer más: El clásico de Central: sabor amargo por un empate que debió ser victoria

La resistencia del hincha hacia varios

“Sabemos que la gente está con nosotros. Pasa acá y en todos lados que el hincha quiere más a unos que a otros, pero nosotros estamos todos juntos y nos bancamos. El hincha nos va a apoyar en lo que queda del campeonato y si bien la gente tiene su opinión, nosotros sabemos que estamos bien. No tengo dudas de que la gente nos va a bancar a morir.

Di María agradeció el reconocimiento de los hinchas de otros clubes y dijo que hasta disfruta cuando lo hacen sentir

Di María agradeció el reconocimiento de los hinchas de otros clubes y dijo que hasta disfruta cuando lo hacen sentir "un hdp más".

La relación con los otros hinchas

“Eso es lo lindo del fútbol argentino. En la entrada en calor tengo el aplauso, el agradecimiento, las plaquetas, pero cuando arranca el partido se terminó todo y soy un hdp al igual que todos mis compañeros. Eso es lo lindo que tiene el fútbol argentino y lo disfruto de la misma manera. No pensé que iba a ser así, nunca pensé que iba a vivir lo que estoy viviendo acá en Rosario. Me cruzo con mucha gente de Newell’s que me saluda también y me pide fotos, y eso es lo lindo. Volví para eso, volví para ser feliz, para vivir como cualquier otro ciudadano. Lo estoy viviendo de esa manera y le agradezco al fútbol argentino”.

La ayuda al hincha robado

“Me levanté, vi todo lo que había pasado y mi mujer me dijo que estaría bueno llevarle una camiseta. Con toda la ayuda que tuvo, supimos que terminó de pagar su casa, de tener más camisetas para vender. Después de todo lo que pasaron, fue un momento muy lindo”.

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