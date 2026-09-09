Caída de la construcción en julio: cómo les fue a las obras privadas en Rosario

Según datos del Indec, la actividad tuvo a nivel nacional una baja del 4,5 % en julio con relación al mismo mes del año pasado

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló que la actividad tuvo una fuerte caída de la construcción en el país en julio de este del 4,5 respecto del mismo mes del año pasado. ¿Pero cómo está la situación en Rosario?

Rubén Llenas, gerente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción (Comarco) , afirmó que los índices de actividad en la ciudad y en la región "están en sintonía con lo que se dan en el resto del país. La construcción está trabajando con un 25 o 30 por ciento menos de la actividad que supo tener hace un par de años".

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, el representante de Comarco subrayó que la provincia de Santa Fe, y especialmente Rosario, "no escapan al panorama del país. La obra pública está ayudando bastante. Normalmente era la obra privada la que tracciona más y representa el 75 por ciento de la actividad".

"A partir de mediados del año pasado, la obra privada comenzó a tener las mismas dificultades que tiene la economía del país en general. La construcción no escapa a los indicadores negativos. De todas formas, hay que ver porque Indec indicó que en junio había subido un poco la actividad y en julio bajó. Estamos en una meseta", subrayo Llenas.

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Estimó Llenas: "Hay que ver el acumulado del año, que a esta altura estamos igual que el acumulado en 2025 para estos mismos meses. La actividad se mueve en porcentajes muchos menores".

#ElPrimero

La construcción cayó 4,5% en julio

"En Rosario está en sintonía con lo que pasa en el país, donde se trabaja a un 30% menos de la actividad que hubo hasta hace 2 años"

R. Llenas @CamarcoArg Rosario pic.twitter.com/bAnmtDbYjO — LT8 am830 (@LT8am830) September 9, 2026

"Los costos siguen subiendo por más que tengamos una inflación menor, que todos celebramos, pero lo cierto es que estamos con una inflación anual del 33 por ciento interanual. Los costos siguen subiendo, y en la Cámara tenemos una estadística local que dice que los costos suben en dólares. Eso produjo un estrangulamiento entre la suba de costos y el nivel precios, que no pueden aumentarse porque el mercado no los valida. Entonces se están frenando desarrollos o muchos están esperando que cambien las expectativas", destacó Llenas.

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Por el último, el empresario fue consultado sobre el anuncio del Gobierno nacional de derivar parte de los fondos de garantía sustentabilidad de Ansés para estimular los créditos hipotecarios UVA. "Puede ser un incentivo importante y la Cámara lo apoya porque son fondos que estaban invertidos a plazo fijo. Ahora se incentivará para que haya un fondeo a largo plazo. El sistema de créditos es el mismo. Lo que cambión fue el fondeo. Esperemos que se incentive a los bancos a dar una mejor calidad de préstamos".