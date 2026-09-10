Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita en el parto

En Ciudad de Buenos Aires tuvieron que apelar a una ley para obligar a los hospitales públicos a brindar este servicio de manera gratuita

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este martes una ley que obliga a los hospitales públicos a garantizar información y acceso gratuito a la anestesia peridural durante el trabajo de parto natural a quienes lo requieran. La noticia causó sorpresa porque si bien el servicio no está asegurado en todas las provincias del país, en este caso se trata de una zona central, y con mayores recursos . La práctica, en rigor, forma parte de los derechos de las personas gestantes en el marco de la Ley de Parto Respetado . La Capital consultó a funcionario de salud pública municipal para saber qué sucede en Rosario en relación a este tema.

En Ciudad de Buenos Aires tuvieron que apelar a este recurso legal al registrar que no se cumplía con este procedimiento en todos los hospitales públicos.

¿Qué pasa en Rosario? Stella Binelli, subsecretaria de Políticas Sanitarias del municipio, dijo que "desde hace décadas en el sistema de salud público local se asegura este procedimiento en la dos maternidades (Martin y Roque Sáenz Peña) en los casos en los que así lo desean las parturientas, y si no hay contraindicaciones médicas".

Binelli remarcó: "Es un derecho absolutamente ganado" en la ciudad de Rosario . "La secretaría de Salud garantiza el acceso a la analgesia y anestesia no sólo en las maternidades sino en todas las áreas de quirófano y de cuidado paliativo generales, donde se trabaja siempre en consenso con los anestesiólogos". En Rosario "existe un trabajo mancomunado y muy sólido entre la secretaría, el Ministerio de Salud provincial y la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ARA)".

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Planificación del parto

"En nuestras maternidades, como mencioné, está garantizada la anestesia pero también un abordaje integral del tratamiento del dolor que arranca antes del parto. En esto somos pioneros: las personas que van a tener un hijo pueden recabar información sobre todas las opciones que tienen para su futuro parto en el centro de salud en el que habitualmente se atienden. Esa planificación incluye el derecho a datos confiables y accesibles, para que a ninguna mujer le queden dudas", destacó.

"La planificación del plan de parto es importante: cuando se diagnostica el embarazo no solo se accede a los controles sino también a los talleres grupales que son sumamente enriquecedores", expresó la médica.

También señaló que desde cada centro de salud de Rosario se trabaja en forma articulada con las maternidades "y si aparece algún problema durante el embarazo, la derivación es inmediata". Incluso, dijo Binelli, "tenemos un equipo de salud fetal para los casos que tienen cierta complejidad".

Información clave y recursos no farmacológicos

"Además de la epidural o peridural como analgesia en el parto hay otros tipos de paliativos del dolor a los que se puede recurrir. Y es fundamental que la persona gestante los conozca. Por ejemplo, el Hospital Roque Saénz Peña estuvo a la vanguardia en esto. En las TPR (salas de parto y recuperación) la mujer que está por parir tiene la posibilidad de acceder al uso de esferas o esferodinamia en donde se recurre a pelotas grandes de vinilo para facilitar la dilatación y aliviar los dolores. Son recursos no farmacológicos que ayudan a movilizar la pelvis, a mejorar los dolores lumbares y facilitar el descenso del bebé", destacó la funcionaria. Además hay bañeras con agua tibia que también ayudan en el proceso o para aquellas que deciden el parto en el agua y otros mecanismos que no son invasivos.

"Cumplimos con la Ley de parto respetado", mencionó Binelli, y siempre "las decisiones que se toman son en consenso con la mujer, salvo que una urgencia obligue al equipo médico a ir por otro camino, para preservar la salud materna y del bebé".

"Incluso si el parto ocurre en cualquier momento del día y se requiere la peridural se hace porque el anestesista está de guardia en forma permanente", explicó.

Próximos pasos

Binelli, que puso al Roque Sáenz Peña (ubicado en Laprida 5381, en zona sur) como ejemplo de vanguardia en la salud pública a nivel país en cuanto a su maternidad, contó que la secretaría de Salud de Rosario está avanzando en obras en la Maternidad Martin (en la zona céntrica de la ciudad) para mejorar "aún más" todo lo referido a la atención de pacientes embarazadas y sus bebés en el marco de la Ley.

"De las seis salas de parto que existen, cuatro se convertirán en TPR en la Martin. Además de que estamos terminando un quirófano neonatal exclusivo con la más alta tecnología y personal sumamente capacitado ", dijo a modo de adelanto de otras reformas que se harán en dicho espacio público de la salud.