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El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

Nicolás Marín venía ahorrando para comprar el vehículo pero lo saqueó un grupo de hinchas de Newell's . Gracias a la solidaridad, se vuelve a poner de pie

9 de septiembre 2026 · 11:12hs
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El malabarista recibió donaciones de la tienda oficial de Central.

Foto: La Capital/Leonardo Vincenti.

El malabarista recibió donaciones de la tienda oficial de Central.

Muchas personas decidieron colaborar con el vendedor de camisetas que sufrió un violento robo este domingo, poco antes del inicio del clásico rosarino. La reacción fue de tal magnitud que Nicolás Marín pudo cumplir el sueño de comprarse su primer auto con el dinero que reunió desde el día del incidente.

Una agencia de autos de la zona norte anunció la operación este martes a través de redes sociales. Previamente, su nuevo cliente había renovado por completo el puesto callejero de bulevar Rondeau y Olivé, donde exhibió camisetas donadas por la tienda oficial de Central para compensar la pérdida de la mercadería.

El saqueo perpetrado por un grupo de hinchas de Newell's generó un verdadero aluvión solidario en Rosario, incluyendo a simpatizantes de la Lepra que repudiaron lo sucedido y respaldaron la iniciativa para reparar el daño. Finalmente, la ayuda económica no sólo permitió volver a equilibrar la balanza, sino resolver un problema mayor para el malabarista de 35 años y su familia.

Un auto para el vendedor robado en Rondeau y Olivé

"Gracias a la solidaridad de la gente, Nico se pudo comprar su primer auto", confirmaron en la agencia ubicada sobre avenida Alberdi al 100. Mediante una publicación de Instagram presentaron la entrega de un Chevrolet Agilet Spirit blanco.

Marín venía ahorrando plata para tener un vehículo propio con un objetivo muy importante. El vendedor quería empezar a hacer viajes con aplicaciones de transporte y evitar que su hijo lo acompañara durante varias horas en la calle, donde este último fin de semana quedó a merced de ladrones en moto.

>> Leer más: Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

La campaña que se lanzó a través de redes sociales superó las expectativas iniciales desde que el episodio tomó estado público por la publicación de videos de los delincuentes. El muchacho alcanzó la posibilidad de comprarse un coche y su visita emocionó a los propietarios de la agencia. "Gracias por confiar en nosotros y hacernos partícipe de tu alegría", manifestaron en zona norte.

Antes de esta noticia sorprendente, Nicolás estuvo un día sin trabajar debido al robo. A la hora de volver, no sólo retomó la oferta de camisetas y banderas. También añadió productos oficiales de Central e incluso recibió un regalo personal de Ángel Di María, entregado por la esposa del capitán de la Academia.

¿Quién es el vendedor que sufrió el robo tras el clásico rosarino?

Marín lleva cinco años trabajando en la esquina de Rondeau y Olivé. Allí empezó a hacer malabares y después decidió montar un puesto de venta en el que había prendas de los dos clubes.

"Este esfuerzo que hicimos con mi esposa fue el sacrificio de muchas asignaciones de mis hijos para poder subsistir un poco más, para poder sacar a mis hijos de la calle también", dijo a través de La Red Rosario. Uno de ellos, Eloy, tiene 9 años y estaba con él cuando se produjo el robo.

Después de la denuncia, la Policía de Santa Fe detuvo a dos sospechosos en el marco de la investigación. Mientras tanto, muchas personas empezaron a donarle dinero mediante transferencias electrónicas y la situación mejoró rápidamente.

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