Desapareció un grupo de periodistas que iba a cubrir la erupción del volcán Krakatoa

Cinco periodistas y otras tres personas que se disponían a informar sobre la erupción del volcán Krakatoa desaparecieron en el mar mientras se dirigían a la isla y eran buscados por rescatistas indonesios.
En total ocho personas se dirigían a la isla y no se supo más de ellas. Anak Krakatau sigue experimentando explosiones con lava, ceniza y material volcánico
Cinco periodistas y otras tres personas que se disponían a informar sobre la erupción del volcán Krakatoa desaparecieron en el mar mientras se dirigían a la isla y eran buscados por rescatistas indonesios.
Una lancha rápida que transportaba a cinco fotoperiodistas, dos tripulantes y un guía de ruta perdió contacto tras partir de Carita, una localidad costera de la provincia de Banten, con destino a la isla Anak Krakatau, ubicada en el estrecho de Sunda entre las islas de Java y Sumatra, según indicó el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de la provincia de Banten, Al Amrad.
Indicó que el último mensaje de la embarcación lo recibieron familiares de un periodista a las 18.13 del lunes, en el que se decía que el grupo había llegado a las aguas alrededor de Anak Krakatau. Desde entonces no se volvió a saber de ellos.
Los cinco periodistas indonesios trabajaban para la Agencia Anadolu de Turquía, la estatal de Indonesia Antara y varios medios locales y extranjeros.
Su última ubicación conocida estaba a unos 18,5 kilómetros de la costa. Los rescatistas “aún no han podido establecer contacto con el grupo ni determinar su paradero”, afirmó Amrad.
La erupción inicial de Anak Krakatau terminó el domingo, pero continuó en forma intermitente con explosiones que expulsan lava, ceniza y material volcánico incandescente desde el cráter.
La erupción provocó cierres de aeropuertos el domingo y el lunes que interrumpieron casi tres mil vuelos, incluidos 622 trayectos internacionales, y afectaron a unas 341.000 personas.
El gobierno también autorizó a las escuelas en las zonas afectadas a realizar temporalmente clases en línea para reducir la exposición de los estudiantes a la ceniza.
Si bien se lo conoce como Krakatoa, el volcán prácticamente desapareció en 1883 tras una enorme y devastadora erupción que mató a más de 36 mil personas y desencadenó un período de enfriamiento global. A fines de la década de 1920 hubo nuevas erupciones volcánicas bajo el mar y surgió la isla Anak Krakatau, que significa “hijo de Krakatoa”.
Una erupción de Anak Krakatau en 2018 provocó un tsunami que mató al menos a 430 personas en Sumatra y Java. El volcán se mantiene en el segundo nivel de alerta más alto de Indonesia desde julio y las autoridades aconsejaron a residentes, turistas y pescadores mantenerse al menos a 3 kilómetros del cráter activo.
Indonesia tiene más de 120 volcanes activos y con frecuencia registra erupciones debido a su ubicación a lo largo del Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano Pacífico donde ocurre la mayor parte de la actividad sísmica mundial.
Estarán disponibles en Rosario, Santa Fe y Rafaela durante las dos semanas de competencia. La medida forma parte de un operativo sanitario que demandó más de $230 millones e incluye acciones de prevención de infecciones de transmisión sexual.