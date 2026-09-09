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Desapareció un grupo de periodistas que iba a cubrir la erupción del volcán Krakatoa

En total ocho personas se dirigían a la isla y no se supo más de ellas. Anak Krakatau sigue experimentando explosiones con lava, ceniza y material volcánico

9 de septiembre 2026 · 19:37hs
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Desapareció un grupo de periodistas que iba a cubrir la erupción del volcán Krakatoa

Cinco periodistas y otras tres personas que se disponían a informar sobre la erupción del volcán Krakatoa desaparecieron en el mar mientras se dirigían a la isla y eran buscados por rescatistas indonesios.

Una lancha rápida que transportaba a cinco fotoperiodistas, dos tripulantes y un guía de ruta perdió contacto tras partir de Carita, una localidad costera de la provincia de Banten, con destino a la isla Anak Krakatau, ubicada en el estrecho de Sunda entre las islas de Java y Sumatra, según indicó el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de la provincia de Banten, Al Amrad.

>> Leer más: Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Indicó que el último mensaje de la embarcación lo recibieron familiares de un periodista a las 18.13 del lunes, en el que se decía que el grupo había llegado a las aguas alrededor de Anak Krakatau. Desde entonces no se volvió a saber de ellos.

Los cinco periodistas indonesios trabajaban para la Agencia Anadolu de Turquía, la estatal de Indonesia Antara y varios medios locales y extranjeros.

Su última ubicación conocida estaba a unos 18,5 kilómetros de la costa. Los rescatistas “aún no han podido establecer contacto con el grupo ni determinar su paradero”, afirmó Amrad.

Más explosiones, lava y ceniza

La erupción inicial de Anak Krakatau terminó el domingo, pero continuó en forma intermitente con explosiones que expulsan lava, ceniza y material volcánico incandescente desde el cráter.

La erupción provocó cierres de aeropuertos el domingo y el lunes que interrumpieron casi tres mil vuelos, incluidos 622 trayectos internacionales, y afectaron a unas 341.000 personas.

El gobierno también autorizó a las escuelas en las zonas afectadas a realizar temporalmente clases en línea para reducir la exposición de los estudiantes a la ceniza.

Si bien se lo conoce como Krakatoa, el volcán prácticamente desapareció en 1883 tras una enorme y devastadora erupción que mató a más de 36 mil personas y desencadenó un período de enfriamiento global. A fines de la década de 1920 hubo nuevas erupciones volcánicas bajo el mar y surgió la isla Anak Krakatau, que significa “hijo de Krakatoa”.

Una erupción de Anak Krakatau en 2018 provocó un tsunami que mató al menos a 430 personas en Sumatra y Java. El volcán se mantiene en el segundo nivel de alerta más alto de Indonesia desde julio y las autoridades aconsejaron a residentes, turistas y pescadores mantenerse al menos a 3 kilómetros del cráter activo.

Indonesia tiene más de 120 volcanes activos y con frecuencia registra erupciones debido a su ubicación a lo largo del Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano Pacífico donde ocurre la mayor parte de la actividad sísmica mundial.

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