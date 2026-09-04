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Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

La Justicia busca determinar la causa de la muerte de Mariana Di Paolo mientras que un video clave consolida la hipótesis principal

4 de septiembre 2026 · 10:11hs
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Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio.

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio.

Con las primeras horas de investigación por el femicidio en Villa Gobernador Gálvez, ocurrido este jueves, se consolidó la hipótesis de que el autor del crimen luego se suicidó. En un principio, por relatos de testigos, se había ubicado a una tercera persona en el hecho pero esa versión terminó aclarándose.

La conmoción en la ciudad vecina tras el hallazgo de dos cadáveres dentro de un auto quemado se extendió a Rosario al consolidarse la hipótesis de un nuevo crimen con trasfondo de violencia de género. La víctima había denunciado al femicida dos días antes del hecho.

>> Leer más: Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Lo que resta por conocer, más allá de que el suceso se investiga como femicidio seguido de suicidio, es la causa de la muerte de Mariana Di Paolo. Respecto del hombre, identificado como Luis Rodrigo Argañaraz, se confirmó a partir de un video que se arrojó a las llamas del auto incendiado.

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez

Lo primero que trascendió sobre el hecho fue que cerca de las 9 del jueves un llamado al 911 alertó sobre dos cadáveres dentro de un auto quemado. El hallazgo fue en la bajada El Espinillo, sobre la costa del río Paraná a la altura de la planta de Cargill de Villa Gobernador Gálvez.

Los principales testigos de la zona fueron pescadores que vieron a un hombre arrojarse al río mientras un Chevrolet Corsa ardía en llamas. A partir de ese relato, tras el hallazgo de dos cuerpos en el auto, surgió la confusión de que había una tercera persona involucrada en el hecho.

>> Leer más: Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Pero con más declaraciones todo se aclaró. La versión más sólida es que ese hombre primero inició el fuego dentro del auto, luego se tiró al río ya afectado por las llamas pero volvió a salir a la costa por pescadores que intentaron ayudarlo. Pero minutos después el hombre volvió a arrojarse sobre el auto incendiado con intención de quitarse la vida.

Un video clave

Con el paso de las horas esa versión quedó prácticamente confirmada por un video aportado a la causa por pescadores de la zona. En las imágenes se ve al Chevrolet Corsa en llamas y a un hombre a pocos metros de distancia.

>> Leer más: Conmoción en Villa Gobernador Gálvez: dos personas muertas en un auto quemado

Las imágenes registran el momento posterior a que el hombre incendió el auto, se tiró al río y volvió a salir. Por eso se lo ve con sus prendas quemadas. Unos segundos después se abalanza sobre el fuego.

La hipótesis del femicidio se encamina al conocerse que la víctima había hecho una denuncia contra el hombre, con quien había sido pareja y tenían dos hijos. El 1 de septiembre alertó sobre hostigamientos y acoso, por lo que había solicitado protección.

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