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Vicentin mejoró su propuesta y busca quedarse con la quebrada Arsa

La firma elaboraba, entre otros, los postres y yogures Yogs y Shimy para la también quebrada Sancor

9 de septiembre 2026 · 19:37hs
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La Nueva Vicentin busca quedarse con Arsa

Foto: Archivo / La Capital.

La Nueva Vicentin busca quedarse con Arsa, que fabricaba productos para Sancor.

Vicentin muestra sus cartas y redobla la apuesta para quedarse con la firma Alimentos Refrigerados SA (Arsa), empresa que actualmente atraviesa un proceso de quiebra y que elaboraba reconocidos postres y yogures para Sancor, como Yogs y Shimy.

Así, la agroexportadora busca ganarles la compulsa a otros dos jugadores del sector, Tregar y Vacalin, y elevó en un millón de dólares su oferta para imponerse sobre sus competidores.

En un escrito en el que solicita derecho de preferencia Vicentin dejó en claro su objetivo de mejorar la oferta de adquisición de activos que había hecho por la suma de 2,5 millones de dólares y la elevó a 3,5 millones de dólares.

Doble propósito

"Esta nueva presentación persigue un doble propósito. Por un lado, elevar el precio ofrecido, incrementando de ese modo el recupero de la masa. Por el otro, y atendiendo a la naturaleza heterogénea de los bienes comprendidos, discriminar el precio ofrecido respecto de cada activo, dotando a VS y a la sindicatura de otra pauta objetiva para determinar la forma más conveniente de realización de los bienes para el concurso", se señala en el escrito.

La propuesta de Vicentin tiene el objetivo de quedarse con las marcas y con el establecimiento industrial que Arsa posee en la localidad de Arenaza, partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, como también maquinarias, equipos, herramientas, instalaciones fijas y demás bienes muebles afectados a su explotación.

"La presente oferta se formula sobre la base de que el establecimiento industrial y la marca conforman una unidad económica y funcional inescindible, en tanto ambos integran una misma operatoria: la planta constituye el soporte productivo de los bienes que la marca identifica en el mercado, y la marca es el elemento que dota de sentido comercial y de valor a la capacidad instalada", se destaca.

Fábricas en Buenos Aires y Córdoba

Vicentin va también por el establecimiento industrial que Arsa posee en la localidad de Monte Cristo, provincia de Córdoba, maquinarias, equipos y demás bienes muebles afectados a su explotación, así como de las instalaciones que operaban como centro de distribución.

La oferta también abarca la totalidad de las marcas, solicitudes de marca, signos distintivos, licencias, sublicencias, autorizaciones de uso, derechos de uso, opciones, derechos de preferencia, derechos de renovación o de prórroga y toda otra facultad de naturaleza marcaria o de propiedad intelectual de la que Arsa sea titular, licenciataria, cesionaria o beneficiaria, así como los derechos y acciones emergentes de todo contrato del que tales facultades resulten. Y los rodados, vehículos, equipos de transporte, muebles y útiles, existencias, insumos, materias primas, envases, repuestos y todo otro bien mueble de titularidad de Arsa.

En el escrito se aclara que "la propuesta que por este acto se mejora constituye la mejor oferta concreta obrante en las presentes actuaciones para la adquisición de la totalidad de los activos de la fallida".

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