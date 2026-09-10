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Newell's vs. Vélez por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

La Lepra regresará al Coloso para recibir al Fortín luego del agónico empate en el clásico rosarino. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

10 de septiembre 2026 · 10:22hs
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Newells recibirá a Vélez por la novena fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's recibirá a Vélez por la novena fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's recibirá a Vélez en el estadio Marcelo Bielsa por la 9ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Fortín de este viernes por la tarde.

A qué hora juegan Newell's vs. Vélez

El partido correspondiente a la zona A entre Newell's y Vélez será este viernes 11 de septiembre desde las 17 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Nicolás Ramírez, mientras que Salomé Di Iorio estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Vélez

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Fortín será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Newell's y Vélez fue empate 1-1 en Liniers.

El último enfrentamiento entre Newell's y Vélez fue empate 1-1 en Liniers.

>> Leer más: Un ex-Newell's que forjó su carrera en Alemania: "Dios me mostró el lugar donde jugar"

Posibles formaciones de Newell's y Vélez

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo o Bruno Cabrera; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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