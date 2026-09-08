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Una deuda, un robo y una pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?

Jonatan González fue asesinado en la zona norte rosarina cuando intentó recuperar su billetera, el DNI y una gorra

8 de septiembre 2026 · 09:10hs
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La víctima falleció en avenida del Deporte y Colastiné.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La víctima falleció en avenida del Deporte y Colastiné.

La Justicia provincial dictó este lunes la prisión preventiva del primer imputado por un crimen reciente en el barrio Olímpico. Durante la audiencia, la Fiscalía planteó que Jonatan González fue asesinado tras el reclamo de una deuda y una pelea por un robo en el extremo norte de Rosario.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló a Tiago G. como el autor del homicidio registrado el primero de septiembre en avenida del Deporte y Colastiné. Los encargados de la investigación creen que poco antes del ataque fatal había agredido a la víctima de 34 años junto a otras tres personas aún no identificadas.

Pasada una semana desde la denuncia, la fiscal Noelia Navone confirmó la primera hipótesis sobre el crimen e imputó al detenido por robo doblemente calificado en vísperas de la muerte del hombre apuñalado. Tras escuchar a las partes, la jueza Ana Julia Milicic dispuso que el sospechoso permanezca en la cárcel durante seis meses para continuar con el proceso penal.

¿Qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?

La historia de la muerte de González se divide en dos episodios ocurridos con una diferencia de diez minutos. El primero tuvo lugar a las 22.20, cuando un grupo de personas lo interceptó mientras iba caminando cerca de la excalle 1379.

De acuerdo a la evidencia y los testimonios recabados por la Fiscalía Regional de Rosario, el imputado fue a exigirle a la víctima que pagara una deuda. A continuación, le pegó en la cara y sacó un arma de fuego para apoyarla sobre la rodilla.

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Después de las amenazas, el detenido y sus cómplices se llevaron una gorra, una billetera y el documento de identidad. El hombre de 34 años no tardó en reaccionar, pero el siguiente altercado concluyó con su asesinato en el medio de la calle.

Jonatan Martín González volvió al mismo sitio donde había sido golpeado y empezó a reclamar que le devolvieran sus pertenencias. En ese momento empezó a intercambiar puñetazos con el imputado hasta que este último sacó una cuchilla que tenía escondida en la cintura y lo apuñaló.

Un robo y un homicidio en diez minutos

La víctima sufrió una herida fatal a la altura del corazón. A continuación, cayó al piso ensangrentado y falleció antes de que los médicos pudieran asistirlo.

La fiscal a cargo de la causa detalló que Tiago G. huyó a pie por la calle Colastiné y se llevó el arma blanca empleada. Días más tarde, el MPA ordenó su detención como parte de las medidas para esclarecer el caso y ahora continuará tras las rejas al menos hasta principios de marzo.

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