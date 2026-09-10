Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre

La familia de David Taboada, de 67 años, había denunciado su desaparición el día anterior. Lo encontraron dentro de su camioneta

La Justicia provincial inició este miércoles la investigación sobre una muerte dudosa en la zona norte de la ciudad. Un hombre de 67 años fue hallado sin vida en la autopista Rosario-Santa Fe y la denuncia quedó en manos de la Fiscalía Regional Segunda para esclarecer lo sucedido.

La policía confirmó que la búsqueda de David Taboada había comenzado la noche anterior. En menos de 24 horas, las autoridades lograron establecer su paradero y confirmaron el fallecimiento , aunque no trascendieron detalles con respecto a la probable causa del deceso.

La identidad del hombre desaparecido se confirmó a última hora de la tarde, cuando las fuerzas de seguridad encontraron su camioneta a la altura de la calle Cullen y Ugarte . Allí no había otras personas ni detectaron indicios de una agresión al conductor.

La familia de Taboada pidió ayuda para encontarlo en las últimas horas del martes anterior. La búsqueda se cerró a partir de las 17.30 del día siguiente, cuando una mujer llamó a la policía porque había visto la camioneta de su vecino al costado de una mano de la autopista .

La testigo se acercó al Jeep Renegade a la tarde para revisarlo. En ese momento advirtió que el dueño estaba en la parte trasera y se comunicó con el 911 para contar lo sucedido.

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Los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales se ocuparon de custodiar la zona luego de la denuncia. Más tarde, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fueron a revisar al automovilista y corroboraron que había fallecido.

Después de este despliegue, la Policía de Investigaciones (PDI) también inspeccionó el cuerpo en el lugar. Además, hicieron los primeros peritajes en busca de evidencia que permita reconstruir lo sucedido antes de la muerte. Luego de estas medidas, el cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para realizar la autopsia.