La Capital | Policiales | Muerte dudosa

Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre

La familia de David Taboada, de 67 años, había denunciado su desaparición el día anterior. Lo encontraron dentro de su camioneta

10 de septiembre 2026 · 08:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML).

Archivo

El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML).

La Justicia provincial inició este miércoles la investigación sobre una muerte dudosa en la zona norte de la ciudad. Un hombre de 67 años fue hallado sin vida en la autopista Rosario-Santa Fe y la denuncia quedó en manos de la Fiscalía Regional Segunda para esclarecer lo sucedido.

La policía confirmó que la búsqueda de David Taboada había comenzado la noche anterior. En menos de 24 horas, las autoridades lograron establecer su paradero y confirmaron el fallecimiento, aunque no trascendieron detalles con respecto a la probable causa del deceso.

La identidad del hombre desaparecido se confirmó a última hora de la tarde, cuando las fuerzas de seguridad encontraron su camioneta a la altura de la calle Cullen y Ugarte. Allí no había otras personas ni detectaron indicios de una agresión al conductor.

¿Qué se sabe del hombre fallecido en la autopista Rosario-Santa Fe?

La familia de Taboada pidió ayuda para encontarlo en las últimas horas del martes anterior. La búsqueda se cerró a partir de las 17.30 del día siguiente, cuando una mujer llamó a la policía porque había visto la camioneta de su vecino al costado de una mano de la autopista.

La testigo se acercó al Jeep Renegade a la tarde para revisarlo. En ese momento advirtió que el dueño estaba en la parte trasera y se comunicó con el 911 para contar lo sucedido.

>> Leer más: "Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

Los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales se ocuparon de custodiar la zona luego de la denuncia. Más tarde, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fueron a revisar al automovilista y corroboraron que había fallecido.

Después de este despliegue, la Policía de Investigaciones (PDI) también inspeccionó el cuerpo en el lugar. Además, hicieron los primeros peritajes en busca de evidencia que permita reconstruir lo sucedido antes de la muerte. Luego de estas medidas, el cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para realizar la autopsia.

Noticias relacionadas
Matías Capozucca, durante uno de los trámites judiciales que cumplió por el caso de 2025. (Imagen TV)

Capozucca fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género

El arquitecto Rodolfo Augusto Bassi (61 años), asesinado en Paraná.

"Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

La titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich.

Vranicich tras la prisión del exfiscal Ríos Artacho: "No vamos a tolerar corrupción"

La policía detuvo a una persona por el brutal robo de Rondeau y Olivé.

Cayó un hombre por el robo al vendedor de Rondeau y Olivé: ya son tres ladrones detenidos

Ver comentarios

Las más leídas

Estoy bolviendo de Rosario: el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

"Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

Lo último

Sirenazo de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

Más de 45 millones de pesos para fortalecer la educación en Roldán

Más de 45 millones de pesos para fortalecer la educación en Roldán

Se cumplen 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario

Se cumplen 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario

"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

La medida de protesta, que es de carácter nacional, se realizó a las 10 en punto en el cuartel central de los bomberos voluntarios en Rioja al 2800

Sirenazo de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados
La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal no lidera una organización criminal
Policiales

La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal "no lidera una organización criminal"

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita en el parto
Salud

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita en el parto

Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre
Policiales

Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre

Se cumplen 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario
La Ciudad

Se cumplen 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estoy bolviendo de Rosario: el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

"Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Ovación
Colapinto explicó por qué lloró después del Gran Premio de Italia: Era una oportunidad única
Ovación

Colapinto explicó por qué lloró después del Gran Premio de Italia: "Era una oportunidad única"

Colapinto explicó por qué lloró después del Gran Premio de Italia: Era una oportunidad única

Colapinto explicó por qué lloró después del Gran Premio de Italia: "Era una oportunidad única"

Cristiano Ronaldo volvió a gritar un gol y se acerca a la suma soñada: mil goles

Cristiano Ronaldo volvió a gritar un gol y se acerca a la suma soñada: mil goles

Newells no quiere desprenderse: mira la segunda mitad entre los de arriba

Newell's no quiere desprenderse: mira la segunda mitad entre los de arriba

Policiales
La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal no lidera una organización criminal
Policiales

La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal "no lidera una organización criminal"

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre

Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre

Capozucca fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género

Capozucca fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género

La Ciudad
Sirenazo de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados
La ciudad

"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

Se cumplen 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario

Se cumplen 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita en el parto

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita en el parto

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Juegos Suramericanos: repartirán entre los atletas 60 mil preservativos
Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: repartirán entre los atletas 60 mil preservativos

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan
Policiales

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Quini 6: un santafesino ganó 24 millones de pesos en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: un santafesino ganó 24 millones de pesos en el Siempre Sale

El tiempo en Rosario: jueves con 22º de máxima y bastante viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con 22º de máxima y bastante viento

Matías Capozucca ante la Justicia: Tiene el perfil de una persona violenta
Policiales

Matías Capozucca ante la Justicia: "Tiene el perfil de una persona violenta"

Di María, más canalla que nunca: de la previa tensa al no me voy a retirar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María, más canalla que nunca: de la previa tensa al "no me voy a retirar"

Fuerte multa a una tenista que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos
Ovación

Fuerte multa a una tenista que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos

En el último año, Rosario recuperó 110 puntos crónicos de arrojo de residuos
La Ciudad

En el último año, Rosario recuperó 110 puntos crónicos de arrojo de residuos

Exfiscal Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales
Policiales

Exfiscal Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales

Crimen del policía en Carcarañá: la fiscalía habló de contradicciones
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: la fiscalía habló de "contradicciones"

Vicentin mejoró su propuesta y busca quedarse con la quebrada Arsa
Economía

Vicentin mejoró su propuesta y busca quedarse con la quebrada Arsa

Senado: el gobierno pateó la sesión, pero dejó lista la reforma del Banco Central
Politica

Senado: el gobierno pateó la sesión, pero dejó lista la reforma del Banco Central

Vranicich tras la prisión del exfiscal Ríos Artacho: No vamos a tolerar corrupción
Policiales

Vranicich tras la prisión del exfiscal Ríos Artacho: "No vamos a tolerar corrupción"

Argentinos en la Liga de Campeones: Mac Allister le ganó a Julián y al Cuti 
Ovación

Argentinos en la Liga de Campeones: Mac Allister le ganó a Julián y al Cuti 

Los cinco muertos del accidente del avión en Miami era trabajadores cubanos
Información General

Los cinco muertos del accidente del avión en Miami era trabajadores cubanos

Desapareció un grupo de periodistas que iba a cubrir la erupción del Krakatoa
Información General

Desapareció un grupo de periodistas que iba a cubrir la erupción del Krakatoa

Santa Fe descontará deudas de la Ansés del crédito que tomó con la Nación
Economía

Santa Fe descontará deudas de la Ansés del crédito que tomó con la Nación

Diputados: hubo dictamen para el tratamiento de emergencia en discapacidad
Política

Diputados: hubo dictamen para el tratamiento de emergencia en discapacidad

Un Rolling Stone confirmado en la ciudad: Ronnie Wood viene a Rosario
Zoom

Un Rolling Stone confirmado en la ciudad: Ronnie Wood viene a Rosario

La zona donde mataron al policía federal aún es un punto muy caliente
Policiales

La zona donde mataron al policía federal aún es un "punto muy caliente"