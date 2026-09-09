Confirmado: Ronnie Wood viene a Rosario

Despues de un día de especulación e ilusones, está confirmado: Ronnie Wood, histórico miembro de los Rolling Stones, tocará en Rosario. La cita es el domingo 8 de noviembre en Metropolitano.
El miembro histórico de los Rolling Stones se presentará por primera vez en la ciudad con su proyecto solista
Despues de un día de especulación e ilusones, está confirmado: Ronnie Wood, histórico miembro de los Rolling Stones, tocará en Rosario. La cita es el domingo 8 de noviembre en Metropolitano.
Serán los primeros conciertos de Ronnie como solista en el país, dentro de una etapa sudamericana que también incluirá a Brasil y Chile. El músico, como Ronnie Wood & His Ammo Band, presenta un concierto retrospectivo titulado "Fearless: Anthology 1965–2025", con la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada.
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Las entradas se venderán únicamente a través de la plataforma TurboEntrada. La preventa, exclusiva para clientes de un banco, comenzará el jueves 10 de septiembre al mediodía. La venta general, por su parte, empieza el viernes 11 de septiembre a las 12.
El martes 8 de septiembre, un días antes del anuncio oficial, Rosario amaneció empapelada con afiches que muestran la lengua característica de los Rolling Stones, con sólo un cuarto pintado. Inmediatamente, la campaña despertó las ilusiones del público local, sobre todo teniendo en cuenta que Ronnie Wood tenía una fecha anunciada en Buenos Aires.
El periodista Juan Cruz Revello, que en 2019 publicó el libro "La lengua universal. Fans de los Rolling Stones alrededor del mundo" (Gourmet Musical), aseguró en redes que "se viene algo histórico, de verdad". Pocas semanas atrás, había afirmado que "hay un empresario rosarino buscando traer a Ron Wood a Rosario".
El rosarino está preso por una causa narco ligado a Julio "Peruano" Rodríguez Granthon. La investigación es llevada adelante por fiscales federales