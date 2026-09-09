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Confirmado: Ronnie Wood viene a Rosario

El miembro histórico de los Rolling Stones se presentará por primera vez en la ciudad con su proyecto solista

9 de septiembre 2026 · 12:17hs
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Ronnie Wood

Ronnie Wood, histórico guitarrista de los Rolling Stones, tocará en noviembre en Rosario con su proyecto solista

Despues de un día de especulación e ilusones, está confirmado: Ronnie Wood, histórico miembro de los Rolling Stones, tocará en Rosario. La cita es el domingo 8 de noviembre en Metropolitano.

El músico de 79 años ya tenía una fecha solista confirmada en Buenos Aires para el 6 de noviembre. Se trata del regreso de Wood a la Argentina después de diez años, cuando visitó el país en el marco del América Latina Olé Tour de los Stones, en lo que fue la última presentación de la banda en el país hasta el momento.

Serán los primeros conciertos de Ronnie como solista en el país, dentro de una etapa sudamericana que también incluirá a Brasil y Chile. El músico, como Ronnie Wood & His Ammo Band, presenta un concierto retrospectivo titulado "Fearless: Anthology 1965–2025", con la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada.

>> Leer más: Llegó "Foreign Tongues", el nuevo disco de los Rolling Stones: análisis canción por canción

Cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas se venderán únicamente a través de la plataforma TurboEntrada. La preventa, exclusiva para clientes de un banco, comenzará el jueves 10 de septiembre al mediodía. La venta general, por su parte, empieza el viernes 11 de septiembre a las 12.

La campaña que anticipó la visita a Rosario

El martes 8 de septiembre, un días antes del anuncio oficial, Rosario amaneció empapelada con afiches que muestran la lengua característica de los Rolling Stones, con sólo un cuarto pintado. Inmediatamente, la campaña despertó las ilusiones del público local, sobre todo teniendo en cuenta que Ronnie Wood tenía una fecha anunciada en Buenos Aires.

El periodista Juan Cruz Revello, que en 2019 publicó el libro "La lengua universal. Fans de los Rolling Stones alrededor del mundo" (Gourmet Musical), aseguró en redes que "se viene algo histórico, de verdad". Pocas semanas atrás, había afirmado que "hay un empresario rosarino buscando traer a Ron Wood a Rosario".

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