Los cinco muertos del accidente del avión de carga en Miami era trabajadores de limpieza cubanos

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga el despiste e incendio ocurrido el pasado domingo

Las cinco víctimas mortales del accidente de un avión de carga de Amazon eran trabajadores de limpieza nacidos en Cuba. Según se confirmó, la aeronave chocó el pasado domingo contra la camioneta en la que se trasladaban los empleados.

Las víctimas mortales fueron identificadas por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade como Javierkys Reyes Quevedo (de 47 años), Rolando Alemán León (55), Julio C. Pineda (75), Carlos Acosta Fajardo (53) y Yoel Rodríguez Naranjo (53). Ahora se supo que los cinco eran migrantes cubanos.

Los dos pilotos sobrevivieron y posteriormente recibieron el alta, mientras que otras dos personas permanecen en estado crítico y una tercera en condición estable.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) investiga las circunstancias del siniestro.

El accidente en el aterrizaje

El avión, un Boeing 767-300 que operaba para Amazon Prime Air, avanzó más allá del final de la pista 30 durante el aterrizaje y se estrelló contra una camioneta de la empresa de limpieza Professional Ocean Service Corp dentro de los terrenos del aeropuerto, atravesó una valla y luego chocó con un SUV ya en la calle.

En Estados Unidos hay 120 aeropuertos que tienen un sistema para desacelerar y detener aviones que llegan con exceso de velocidad, pero Miami no cuenta con material liviano y deformable al final de las pistas, el que, según la Administración Federal de Aviación (FAA), ya salvó alrededor de 500 vidas.

Los investigadores recuperaron el registrador de datos de vuelo y la información está siendo revisada.

“Nuestros empleados son mucho más que las personas que trabajan a nuestro lado cada día; son familia y son profundamente amados. Nuestros corazones y oraciones están con cada empleado y cada familia cuyas vidas han cambiado para siempre”, expresó Amazon en un comunicado.