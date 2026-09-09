El tiempo en Rosario: jueves con 22º de máxima y bastante viento

El viernes se anuncia muy nublado y con un desplome de la máxima, y el sábado habría fuertes ráfagas de viento

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 10 de septiembre en Rosario una temperatura máxima de 22º, cielo parcialmente nublado y viento moderado, en vísperas de un final de semana con descenso de los registros, muchas nubes y fuertes ráfagas de viento.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del este, una marca de 10º y cielo parcialmente nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana los vientos pasarán a ser moderados con los termómetros marcando 9º, la máxima llegaría a 22º en la tarde y por la noche bajaría a 14º.

El viernes se anuncia con un fuerte descenso de la temperatura máxima, que no superaría los 16º, mientras que la mínima rondaría los 11º. A la madrugada podría haber chaparrones, durante todo el día estaría nublado y a la tarde se indican posibles ráfagas fuertes.

Los registros seguirían en baja el sábado , con una máxima de 11º, una mínima de 8º y vientos moderados a fuertes con fuertes ráfagas a lo largo de la jornada completa.

El domingo estaría parcialmente nublado, la máxima subiría a 13º y la mínima bajaría a solamente 3º.

Para el lunes hay previsiones de cielo algo nublado, 16º de máxima y 6º de mínima.

El martes tendría una leve mejora, con temperaturas entre 17º y 7º, con el cielo nuevamente algo nublado.