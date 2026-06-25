Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

El exprefecto Juan Carlos Baini murió durante un asalto. Por el robo y el homicidio ya fueron detenidas tres personas en abril. En los operativos encontraron cocaína

El chofer de una app y prefecto retirado Juan Carlos Baini, de 57 años, fue ejecutado a sangre fría en la madrugada del 14 de marzo en la colectora José María Rosa y 5 de Agosto, barrio Las Flores. La investigación, a cargo del fiscal Franco Tassini, determinó hasta el momento que participaron al menos tres personas en el robo seguido de asesinato. Este martes, mientras se realizaban operativos por la causa de Baini, fueron detenidas dos mujeres que quedaron vinculadas además a una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los procedimientos fueron realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en los domicilios ubicados en Violeta y Guardia Morada, y en calle 17 de Octubre al 800. Las medidas judiciales fueron ordenadas luego de diversas tareas investigativas desarrolladas por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval). La causa se originó tras el crimen de Baini, quien fue atacado mientras realizaba un viaje solicitado mediante una aplicación de transporte en la zona de José María Rosa al 8300.

El 4 de abril pasado fueron detenidas luego de once allanamientos simultáneos en domicilios de zona sudoeste tres personas. Los operativos se hicieron en barrio Las Flores y fue detenido en ese contexto un hombre de 64 años por encubrimiento. Lo atraparon en una casa de España al 7000, donde los encargados del procedimiento llegaron a partir de información que vinculaba al sospechoso con movimientos realizados por los autores del crimen y de un robo posterior. En el operativo de abril secuestraron 23 celulares, una escopeta y municiones de distintos calibres, elementos que serán peritados para establecer su relación con el homicidio.

Homicidio y robo

La hipótesis de Fiscalía es que fue un homicidio criminis causa, cometido como parte del plan para asaltar al chofer de Uber. Los autores del crimen solicitaron un servicio y cerca del destino, asaltaron a Baini. Se cree que el hombre, como era prefecto retirado, estaba armado y cuando los asaltantes lo advirtieron terminaron asesinándolo a tiros antes de huir con algunas de sus pertenencias.

En tanto, en el operativo de este martes los pesquisas identificaron distintos domicilios considerados de interés para avanzar en el esclarecimiento del caso. Con esos elementos, la Fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas durante la jornada del martes. Durante los procedimientos, los agentes trasladaron a sede policial a Ximena S., de 30 años, y Sofía R., de 20.

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Además, secuestraron 97 envoltorios de cocaína, dos envoltorios con marihuana, una balanza digital, teléfonos celulares y un cartucho, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes. Por disposición de Fiscalía ambas mujeres fueron notificadas de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.