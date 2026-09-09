Narcomenudeo: la zona donde mataron a Rodolfo Manfredi aún es un "punto muy caliente"

La Justicia rosarina ordenó el derribo de un búnker de la banda enfrentada con los presuntos autores del asesinato del policía federal

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe inició este miércoles la demolición de un puesto de venta de drogas cercano a la escena del crimen del policía federal Rodolfo Manfredi . El fiscal que pidió la inactivación dijo que ese sector es "un punto muy caliente en cuanto a la venta de drogas" y el narcomenudeo en Rosario .

A casi tres meses del estremecedor asesinato del agente en Villa Banana, Diego Giro comentó que el sitio del derribo se caracteriza por la "gran conflictividad" alrededor de la comercialización de estupefacientes. El inmueble ubicado en Amenábar al 4400 se utilizaba como "aguantadero" a unas cinco cuadras del lugar del tiroteo fatal del 12 de junio.

El encargado de la causa sobre microtráfico de drogas señalo que el área de Villa La Boca es uno de los territorios de disputa de dos organizaciones delictivas. "Hay mucha venta en los pasillos y en la vía pública, lo cual dificultad mucho el trabajo policial" , apuntó con respecto a la actividad reciente.

El MPA abrió la investigación por un procedimiento realizado en marzo pasado, tiempo antes del homicidio de Manfredi. La Policía Federal Argentina (PFA) persiguió entonces a un grupo de jóvenes cerca del búnker . "Muchos eran compradores, probablemente", aclaró el fiscal.

#ElPrimero

Derribo de búnker en Amenábar y Lima

"La investigación se inició tras la aprensión, en marzo y en este lugar, de una persona con 593 envoltorios. En un allanamiento posterior se hallaaron más de 700 envoltorios"

Fiscal D. Giro

Vía @maxiklan pic.twitter.com/spoFR9OM85 — LT8 am830 (@LT8am830) September 9, 2026

El funcionario judicial recordó que ese operativo en flagrancia concluyó con la captura de una persona que tenía 593 dosis de drogas fraccionadas. La pesquisa se actualizó en agosto, después de la muerte del agente baleado en 27 de Febrero y Gutenberg, cuando otro miembro de la Unidad Especializada en Microtráfico pidió el allanamiento del mismo domicilio.

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La nueva inspección solicitada por el fiscal César Cabrera concluyó sin arrestos. No obstante, las autoridades volvieron a encontrar material estupefaciente y comprobaron que el aguantadero seguía activo.

El procedimiento finalizó con el hallazgo de 700 dosis de drogas. "Se pudo determinar quiénes operaban ese punto de venta. Esas personas también están imputadas y bajo prisión preventiva", indicaron desde el MPA.

Una disputa vinculada al crimen del policía Rodolfo Manfredi

Dada la proximidad con el lugar donde mataron a Manfredi, Giro aclaró que los sospechosos "no estarían vinculados al crimen del policía federal". En cambio, señaló como primerar hipótesis que se trata de una "banda enfrentada" a los autores del asesinato.

En cuanto a los imputados por microtráfico en Amenábar al 4400, el funcionario precisó que "intentaban ejercer un dominio territorial" del narcomenudeo en Villa La Boca. Con respecto al desarrollo de la causa penal, añadió que no hubo menores de edad detenidos en Amenábar al 4400, aunque sí detectaron su participacion en otros puntos de comercialización de la red ilegal.