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Colapinto explicó por qué lloró después del Gran Premio de Italia: "Era una oportunidad única"

El piloto argentino recordó el error que lo sacó de los primeros puestos en Monza, aunque finalmente logró recuperarse y terminar noveno con Alpine

10 de septiembre 2026 · 09:58hs
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Franco Colapinto se lamentó por su desempeño en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto se lamentó por su desempeño en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto volvió a hablar sobre el momento que protagonizó después del Gran Premio de Italia, cuando no pudo contener las lágrimas ante la prensa tras una carrera que lo tuvo entre los protagonistas de la pelea por los primeros puestos.

El piloto de Alpine marchaba cuarto en Monza cuando un despiste lo hizo caer hasta el puesto 16 y lo dejó alejado de la pelea con los equipos de punta. Luego protagonizó una remontada y cruzó la meta en la novena posición, resultado que le permitió sumar dos puntos para el campeonato.

Sin embargo, el resultado no alcanzó para borrar la frustración por la oportunidad que había perdido. En un evento de la escudería en España, en la previa del Gran Premio de Madrid, Colapinto contó qué pasó por su cabeza después de bajar del auto y explicó qué provocó su reacción.

"Es un poco difícil explicar el porqué, me salió de adentro. Yo soy así, no escondo nada. Fue un momento difícil, toda la carrera estuve angustiado porque sentí que era una oportunidad única", contó Colapinto.

El piloto de Alpine destacó que se encontraba en una posición inédita desde su llegada a la Fórmula 1: "Nunca había estado peleando ahí entre los tres primeros y, cuando cometés un error así, obviamente te lastima más allá de haber terminado noveno y sumado puntos".

>> Leer más: Nueva chance para Colapinto: días y horarios del GP de Madrid de la Fórmula 1

Para Colapinto, la posibilidad de luchar con los equipos más fuertes de la categoría tuvo un valor especial: "El hecho de que como equipo no tenemos tantas oportunidades de estar peleando ahí adelante... Cuando bajás del auto también te bajan todas las emociones y toda la adrenalina".

En este sentido, agregó: "Cuando no peleás casi nunca, te sentís fuerte cuando te toca luchar con los coches de Red Bull, McLaren o Ferrari".

Aunque lamentó el error que lo alejó de los puestos de vanguardia, Colapinto se mostró motivado para el futuro: "Haber tirado todo a la basura tan rápido me dio pena y bronca, pero seguramente ya vendrán más oportunidades".

Tras la carrera, el argentino recibió muestras de apoyo de los fanáticos y de los integrantes de Alpine.

Cuándo corre Franco Colapinto en Madrid

Con el GP de Italia atrás, Colapinto ya concentra su atención en el Gran Premio de Madrid, una competencia que debutará esta temporada en el calendario de la Fórmula 1.

En la previa de la competencia, Colapinto también protagonizó una aparición en la ciudad que generó repercusión en redes sociales junto con Gasly y el exfutbolista francés Zinedine Zidane.

El Gran Premio de España se disputará desde el viernes 11 al domingo 13 de septiembre en el circuito de Madring, ubicado en la zona de Valdebebas, dentro de Madrid.

El circuito Madring tiene 5,4 kilómetros de extensión y 22 curvas. El trazado combina sectores diseñados específicamente para la competición con tramos urbanos. La carrera representará un desafío para toda la parrilla, ya que ningún piloto cuenta con experiencia previa en este circuito.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de España.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Madrid será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de España

Viernes 11 de septiembre

Práctica Libre 1: 8.30

Práctica Libre 2: 12

Sábado 12 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10

* Horario en Argentina

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