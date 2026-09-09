Santa Fe descontará deudas de la Ansés del crédito que tomó con la Nación

La provincia solo cobró la primera cuota del convenio para ayudar a financiar la Caja de Jubilaciones. Las otras once, por 110.000 millones de pesos, las descontará a la hora de pagar el adelanto de coparticipación que tomó

El convenio previsional preveía el pago de $120 mil millones en doce cuotas, de las cuales Santa Fe sólo abonó la primera.

La provincia de Santa Fe descontará las cuotas que le debe la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, del monto a pagar por el adelanto de coparticipación que pidió a la Casa Rosada .

Con ese esquema de “compensación de deudas”, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares , dio por cumplido de hecho el convenio que se firmó en abril pasado, por el cual el organismo previsional se comprometió a cubrir (en doce cuotas mensuales de 10.000 millones de pesos) parte del déficit de la Caja santafesina. Hasta el momento, solo cumplió con el pago del primer mes.

“ Recibimos solo la primera cuota de ese convenio pero, en los hechos, damos por cobrados los doce meses porque planteamos a gobierno nacional la posibilidad de adelantar el resto de las cuotas y descontar esos 110.000 millones de pesos del adelanto de coparticipación que recibimos y tenemos que devolver ”, dijo durante una rueda de prensa en la capital provincial.

Olivares señaló que la compensación se está conversando con funcionarios nacionales “a los efectos de formalizar”, pero aclaró: “De hecho, los recursos ya los tenemos”.

El convenio para restablecer una porción del flujo del fondos que debe girar por ley el gobierno nacional con destino al organismo previsional fue firmado en abril pasado. El compromiso fue transferir 120.000 millones de pesos en un año, en cuotas mensuales de 10.000 millones, a modo de anticipo a cuenta del resultado final del ejercicio 2026.

Por pactos históricos, luego confirmados por ley, el Estado nacional debe financiar parte del déficit de las Cajas previsionales no transferidas en la década del 90. La de santa Fe es una de ellas.

El incumplimiento de esos pactos motivó un reclamo judicial que se tramita en la Corte Suprema. El conflicto se agravó en 2024 con la decisión de la administración Javier Milei de suspender por decreto el flujo mensual de fondos.

Dos años después, por un acuerdo firmado entre el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, se restituyó ese flujo, al tiempo que se abrió una negociación para conciliar y saldar el stock de deuda acumulado por los ejercicios de 2020 a 2025.

A poco de firmarse ese compromiso, comenzaron los atrasos. “Esperamos que se puedan regularizar en breve, pero eso no quita que no lo reclamemos o hagamos valer y respetar los acuerdos firmados”, había dicho Olivares en la previa al acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) al que asistió el presidente.

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En paralelo a esa discusión por los recursos previsionales, el gobierno santafesino se sumó a los que tomaron adelantos de coparticipación ofrecidos por la administración nacional. La línea habilitada por el Ministerio de Economía de la Nación fue por 400.000 millones de pesos, de los que hasta fines del mes pasado Santa Fe había tomado aproximadamente la mitad.

“Se utilizó una parte. Justamente estamos evaluando la posibilidad de volverlo a regularizar en lo que va de este año o de poder utilizar ese crédito que tiene el Estado nacional con Santa Fe para cobrar algunas acreencias que tiene la provincia”, explicó entonces Olivares.

Este miércoles, en rueda de prensa, adelantó que esa “compensación” comenzará a hacerse con los 110.000 millones de pesos que debe la Ansés por el convenio firmado en abril. Es decir: se devolverá algo más del crédito tomado con la Nación a través del adelanto de coparticipación.

Desde un primer momento, la cartera económica provincial consideró ese préstamo como un mecanismo para “cobrarse” las deudas que por distintos conceptos acumula el Estado central con la provincia, que es acreedora neta en esa relación.

En esa estrategia revisó su posición inicial de no adherir al régimen de conciliación de deudas que puso en marcha el año pasado la administración de Milei.