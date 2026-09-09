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Falleció Chiche Gelblung, una figura clave en la historia del periodismo argentino

La muerte del presentador de 82 años se confirmó este miércoles, luego de la internación en el mismo sanatorio donde atendieron a Mirtha Legrand

9 de septiembre 2026 · 07:55hs
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El conductor televisivo había sido hospitalizado el día anterior.

El conductor televisivo había sido hospitalizado el día anterior.

Un problema respiratorio derivó este miércoles en la muerte de Chiche Gelblung, uno de los más famosos periodistas argentinos de las últimas décadas. Tenía 82 años y estaba internado desde el día anterior en la ciudad de Buenos Aires, donde ya había sido atendido meses antes por un cuadro similar.

El conductor porteño se encontraba bajo tratamiento desde el último martes en el Sanatorio Mater Dei, el mismo lugar al que ingresó Mirtha Legrand (99). De hecho, el diagnóstico inicial de ambos pacientes tenía algunos puntos en común con respecto a su estado de salud.

El presentador televisivo ya había sido hospitalizado a fines de julio. En esta nueva oportunidad, lo llevaron al nosocomio para controlarlo y los médicos decidieron que se quedara internado, pero no tuvo una buena evolución en las horas siguientes.

¿Qué le pasó a Chiche Gelblung?

Gelblung tenía dificultades para respirar y semanas antes había tenido síntomas similares. Sin embargo, en aquella ocasión no había sido hospitalizado en la ciudad de Buenos Aires.

Antes de estos problemas, el conductor de "Memoria" y otros programas de televisión fue internado por otra cuestiones. En mayo se descompensó mientras estaba en su casa y lo internaron en terapia intensiva luego de un traslado de urgencia.

>> Leer más: Mirtha Legrand, internada: qué dice el parte oficial del sanatorio

El equipo que atendió al periodista tiempo atrás advirtió que el paciente tenía una trombosis en el tobillo. Por este diagnóstico le colocaron dos stents y pasó cerca de un mes bajo tratamiento hasta que pudo regresar a su casa.

Cuando mejoró su estado de salud, el presentador de radio y televisión ratificó que no estaba dispuesto a retirarse y descansar luego del alta hospitalaria. En cambio, volvió a trabajar antes del plazo indicado por los médicos.

¿Quién fue Chiche Gelblung?

Samuel "Chiche" Gelblung nació el 7 de febrero de 1944 en la ciudad de Buenos Aires. Su carrera periodística abarca seis décadas e incluye varios capítulos clave de la historia de la prensa nacional, tanto en medios gráficos como audiovisuales.

Con poco más de 20 años, se convirtió en corresponsal de guerra en Oriente Medio. Durante el primer tramo de la dictadura militar fue el jefe de redacción de la revista Gente. En el inicio de los 80 llegó a ser director del diario La Nación.

Desde el comienzo de la década del 90, Gelblung ganó popularidad como presentador de radio y televisión en diferentes medios. Su trayectoria incluyó un exitoso ciclo como la voz principal de la segunda mañana de Radio Mitre, pero también pasó por Radio 10 y Radio Rivadavia, entre otras emisoras.

El conductor también se animó a incursionar en el periodismo digital en 2006, cuando creó el sitio Minuto Uno. Después impulsó otros proyectos similares con suerte dispar.

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