Plan Platita de Donald Trump: promete 5.000 dólares a cada adulto si gana la elección

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Juegos Suramericanos: repartirán entre los atletas 60 mil preservativos
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Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan
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Quini 6: un santafesino ganó 24 millones de pesos en el Siempre Sale
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El tiempo en Rosario: jueves con 22º de máxima y bastante viento
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Matías Capozucca ante la Justicia: "Tiene el perfil de una persona violenta"
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Di María, más canalla que nunca: de la previa tensa al "no me voy a retirar"
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Fuerte multa a una tenista que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos
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En el último año, Rosario recuperó 110 puntos crónicos de arrojo de residuos
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Exfiscal Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales
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Crimen del policía en Carcarañá: la fiscalía habló de "contradicciones"
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Vicentin mejoró su propuesta y busca quedarse con la quebrada Arsa
Politica
Senado: el gobierno pateó la sesión, pero dejó lista la reforma del Banco Central
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Vranicich tras la prisión del exfiscal Ríos Artacho: "No vamos a tolerar corrupción"
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Argentinos en la Liga de Campeones: Mac Allister le ganó a Julián y al Cuti
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Los cinco muertos del accidente del avión en Miami era trabajadores cubanos
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Desapareció un grupo de periodistas que iba a cubrir la erupción del Krakatoa
Economía
Santa Fe descontará deudas de la Ansés del crédito que tomó con la Nación
Política
Diputados: hubo dictamen para el tratamiento de emergencia en discapacidad
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Un Rolling Stone confirmado en la ciudad: Ronnie Wood viene a Rosario
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La zona donde mataron al policía federal aún es un "punto muy caliente"