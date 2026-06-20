Villa Gobernador Gálvez: detienen a un hombre como sospechoso de participar en un crimen

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante dos allanamientos en Villa Gobernador Gálvez en el contexto de la causa que investiga el homicidio de Nehemías José Altamirano, ocurrido en mayo pasado. Por orden del fiscal Franco Miatello, fue detenido un joven identificado como Lautaro G., de 18 años , quien quedó a disposición de la Justicia. El hecho sucedió el 13 de mayo en inmediaciones de calle Comandante Espora al 100 bis, donde la víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval) de la PDI, se logró reunir información relevante para la causa, lo que permitió solicitar dos órdenes de allanamiento en domicilios ubicados sobre calle José Ingenieros al 0. Los procedimientos contaron con la colaboración de grupos de irrupción de la Unidad Regional II.

Como resultado de las medidas judiciales, en uno de los domicilios allanados se secuestró una escopeta recortada calibre 12, un cartucho del mismo calibre, un revólver calibre 32 largo, municiones, teléfonos celulares y un chip telefónico.

Altamirano falleció poco después de las 21 de ese 13 de mayo. Cayó herido sobre Comandante Espora al 100 bis y murió antes de la intervención de los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). El episodio involucró el uso de más de un arma de fuego ya que había restos de proyectiles de distinto calibre. Además, los agentes secuestraron prendas de vestir como parte del procedimiento.

El homicidio ocurrió muy cerca del Club Infantil Defensores de Central, en el camino hacia la zona de Costa Esperanza. El médico a cargo de atender a Altamirano comprobó que había sido baleado en el tórax y en uno de sus brazos. Una vez confirmado el deceso, la PDI fue a inspeccionar la escena del crimen.

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La fiscal Agustina Eiris se hizo cargo de la investigación del homicidio a partir de los primeros llamados al 911 por el ruido de los disparos. Tras el operativo, no había personas detenidas ni identificadas en relación al asesinato.

El primer detenido

El 18 de mayo pasado se detuvo a un hombre de 47 años ligado a la causa. En uno de los domicilios allanados, los agentes de la Uval incautaron una pistola calibre 380 con cargador y municiones, dos escopetas, tres rifles de aire comprimido, más de 130 cartuchos de distintos calibres, cuatro teléfonos celulares, 1820 dólares y una suma superior a los 13 millones de pesos.

Los procedimientos, que contaron con la colaboración de grupos de irrupción dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, se concretaron en viviendas ubicadas en zonas de 20 de Junio y Victoria, Fornieles al 200, 20 de Junio al 500, Victoria al 2000 y Edison al 100. Como resultado, los investigadores también secuestraron teléfonos celulares, vehículos y otros elementos relevantes para la causa.