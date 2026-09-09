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Matías Capozucca, otra vez ante la Justicia: "Tiene el típico perfil de una persona violenta"

El abogado que representa a la mujer víctima de violencia dijo que la expectativa pasa por definir si queda o no en prisión preventiva

9 de septiembre 2026 · 12:45hs
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Más de 20 años después

Foto: La Capital / Archivo

Más de 20 años después, Matías Capozucca vuelve a enfrentar un proceso judicial. Esta vez por violencia de género

Matías Capozucca, quien hace más de 20 años protagonizó la tragedia vial en parque Norte (en la que murieron dos personas y otra quedó con graves lesiones irreversibles), comparecerá este miércoles por la tarde otra vez ante la Justicia.

La fiscal María Manuela Dalcol, de la Unidad de Violencia de Género, le imputaría los delitos de amenazas y hostigamiento a su pareja en contexto de violencia familiar y en esa misma audiencia se resolverá si Capozucca, hoy de 40 años, queda detenido con prisión preventiva o no y puede seguir este nuevo proceso en libertad.

El abogado querellante Ignacio Carbone, es decir el representante de la mujer víctima de los hechos de violencia, señaló que la imputación formal a Capozucca, quien está de detenido desde el sábado, se está definiendo. "Creemos que se tratará de un hecho en contexto de violencia de género, amenazas y hostigamientos. Lo que se va a debatir es si queda o no en prisión preventiva", anticipó.

Denuncias por violencia de género

En declaraciones a LT8, el asesor de la víctima contó que Capozucca y su pareja tienen un hijo de seis años. "La mujer hizo una denuncia el jueves pasado en la seccional policial por un hecho de violencia de género que, según denunció, se sostenía en el tiempo. Después hizo otra denuncia el sábado, que fue la que motivó la detención de Capozucca".

>> Leer más: Detuvieron por violencia de género a Matías Capozucca, responsable de una tragedia vial en 2005

Carbone contó que, de acuerdo con el relato que brindó la mujer, "hubo una reiteración en cuanto a la situación de violencia de distintas índoles, ya sea física como de trato. El acusado tiene el típico perfil de una persona violenta, con muchos incidentes que la víctima ya expuso ante la Fiscalía".

Patrón de conducta

El abogado aclaró que el trágico incidente vial del cual fue responsable Capozucca ya fue juzgado y "no tendrá incidencia absoluta en términos legales" en el caso por el que será imputado esta tarde.

>> Leer más: "Es difícil aceptar que Capozucca se ponga como víctima"

"El patrón de conducta de esta persona fue abordado por la Fiscalía. En la investigación se buscan patrones de soberbia, de violencia y de conductas que cosifican a la mujer. Y este hecho no sale del estereotipo de personas agresivas", indicó Carbone, quien agregó que la víctima "tenía temor por su seguridad. Pidió que se le dicte restricción de acercamiento a Capozucca y custodia porque teme por su seguridad, la de sus vínculos y también por su hijo".

Tragedia en parque Norte

El 22 de mayo de 2005, Capozucca manejaba un BMW a 115 kilómetros por hora, alcoholizado, acompañado por un amigo y dos amigas. Tras una mala maniobra terminó estrellándose contra unos árboles del parque de Rivadavia al 2400, en el límite de barrio Pichincha.

A raíz del impacto fallecieron en el acto Nayib Abraham, un joven de 19 años, y Úrsula Notz, una adolescente de 16 años, mientras que Carla Alfaro, que ese día cumplía 16 años, quedó en estado de coma vigil. Con esas lesiones irreversibles permanece hasta hoy. Capozucca resultó ileso. El hecho tuvo gran repercusión en Rosario y las crónicas policiales eran seguidas con rigurosidad para conocer cómo avanzaba el caso.

>> Leer más: Capozucca: “Yo no soy Sebastián Pira, siempre estuve acá, no me fui”

Cuatro años más tarde, en 2009, el juez Núñez Cartelle lo condenó a cuatro años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para conducir por los delitos de homicidio culposo en dos hechos y lesiones gravísimas culposas en otro. El fallo fue apelado y los camaristas Rubén Jukic, Ramón Ríos y Adolfo Prunotto Laborde le rebajaron la pena a 3 años de prisión, sumado a la inhabilitación para conducir.

Tras un dictamen del fiscal de Cámara, en diciembre de 2011 la Corte Suprema provincial anuló la condena a prisión efectiva, sólo pasó seis meses en prisión y el 23 de diciembre de 2010 quedó en libertad. No obstante, mantuvo los 10 años de inhabilitación para conducir. En 2018 comenzó los trámites para volver a tomar el volante de un automóvil.

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