Senado: el gobierno pateó la sesión, pero dejó lista la reforma del Banco Central

La falta de votos por las diferencias en torno a los biocombustibles obligó al oficialismo a suspender el debate, pero encarriló un proyecto clave para Milei

El gobierno tuvo un día agridulce en el Senado: tuvo que postergar la sesión convocada para este jueves, pero al menos logró dictamen sobre la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

El gobierno terminó con un saldo mixto en el Senado : debió cancelar la sesión prevista para este jueves por falta de votos p ara aprobar la reforma del régimen de biocombustibles, pero logró emitir dictamen sobre los cambios en la carta orgánica del Banco Central , uno de los proyectos prioritarios para Javier Milei.

La reunión de Labor Parlamentaria fue suspendida antes de comenzar, después de que el oficialismo comprobara que no tenía garantizada la mayoría . La disputa atravesó a los bloques y enfrentó los intereses de las provincias productoras de bioetanol con los distritos vinculados al biodiésel.

El texto eleva el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con cupos para la producción a base de caña de azúcar y maíz. Para el biodiésel prevé una suba gradual hasta el 10%, pero abrió diferencias por la protección que recibirán las pymes no integradas frente a las grandes compañías.

Las objeciones alcanzaron a senadores de Santa Fe, La Pampa, San Luis y Buenos Aires. Entre ellos aparecen los radicales santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto , quienes advirtieron que el esquema podía perjudicar a las pymes.

Ante el riesgo de una derrota, el oficialismo levantó la convocatoria. El nuevo intento podría realizarse el jueves 17.

La reforma de la carta orgánica del Banco Central

Pese al traspié, La Libertad Avanza consiguió una señal favorable en las comisiones de Economía Nacional y de Presupuesto y Hacienda. Después de más de cuatro horas de debate, obtuvo las firmas necesarias para dictaminar sin modificaciones la reforma de la carta orgánica del BCRA, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

El presidente del Central, Santiago Bausili, y su vice, Vladimir Werning, defendieron la iniciativa. Bausili afirmó que el régimen vigente desde 2012 no pudo cumplir su principal objetivo, preservar el valor de la moneda, y aseguró que la propuesta adopta reglas utilizadas por países que lograron controlar la inflación.

La reforma apunta a reforzar la autonomía del Central, concentrar su misión en la estabilidad monetaria y restringir el financiamiento del déficit fiscal. También endurece las reglas para designar y remover a los integrantes del directorio, punto cuestionado por el peronismo, que advirtió sobre una pérdida de control del Congreso.

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La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, anticipó que el oficialismo intentará llevar el proyecto al recinto la próxima semana, junto con Inocencia Fiscal II, el denominado Súper Rigi y biocombustibles.