La inflación de los trabajadores bajó a 1,7% en agosto pero el alivio no llega a los bolsillos

La medición de la Umet registró en agosto la menor suba en un año. El informe advierte que la actividad permanece estancada y los salarios pierden frente a los precios

La inflación de los trabajadores fue de 1,7% en agosto, seis décimas menos que en julio y el registro más bajo desde agosto de 2025 , mientras la interanual trepó al 33%, la más alta en un año, reseñó el último informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD). Sin embargo, aunque la cifra pueda ser tomada como positiva en el informe se destaca que la baja de la inflación es “una victoria pírrica” porque pese a ello no consigue ningún efecto beneficioso sobre la marcha general de la economía en términos de recuperación de la actividad, del empleo y los salarios.

Además, los datos muestran que el mes tuvo un marcado sesgo regresivo: los hogares con jefe jubilado con inflación de 1,87% y el decil de menores ingresos con alza del 1,96%, enfrentaron aumentos muy superiores al 1,53% del 10% más rico.

En tanto, la interanual se ubicó en 33%, el valor más alto desde agosto de 2025. En los ocho primeros meses de 2026 los precios acumularon 20,5%; de replicarse ese ritmo, la inflación anual llegaría al 32,3%.

Las mayores subas se registraron en “bebidas alcohólicas y tabaco” (2,7%), por el alza de 4% en los cigarrillos; “vivienda” (2,5%), traccionada por el gas (3,6%), las expensas (3,4%) y el agua (3%); “bienes y servicios varios” (2,5%) y “comunicaciones” (2,2%). La televisión por cable trepó 5,4%.

En sentido contrario, el fin de las vacaciones de invierno abarató hoteles (-12,7%), paquetes turísticos (-6,5%) y pasajes aéreos (-4,5%), dejando a “restaurantes y hoteles” (1,5%) y “transporte” (1%) debajo del nivel general. “alimentos” subió 1,8%: las frutas treparon 11,8% y las verduras 4,5%, y las carnes bajaron 0,2%. En términos interanuales, “transporte” encabezó las subas (40,4%), seguido por “vivienda” (39,4%), empujada por la electricidad (54,5%) y el gas (42,2%).

Este jueves, a las 16, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicará el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Sin efecto beneficioso

El diputado nacional y director ejecutivo del CCD, Nicolás Trotta, resaltó que “el gobierno consigue una baja de la inflación y pese a ello no consigue ningún efecto beneficioso sobre la marcha general de la economía en términos de recuperación de la actividad, del empleo y los salarios”.

“La desinflación iba a ser la llave maestra para la superación de los problemas de la economía real. Pero la actividad en promedio se ubica en zona de estancamiento pese al enorme aporte de sectores exportadores como el agro, la minería y el petróleo, mientras la mayor parte de la economía sufre una recesión. La economía sigue destruyendo empleo registrado en 21 de 24 provincias y el salario real sigue cayendo. En este contexto, cada día queda más claro que la baja de la inflación es una victoria pírrica”, destacó.

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Las estadísticas oficiales respaldan ese diagnóstico. Los salarios registrados crecieron 29,7% en los últimos doce meses, frente a una inflación del 33%, y siguen por debajo del nivel de noviembre de 2023, con el sector público como el segmento más rezagado. Desde el inicio de la gestión se perdieron más de 240.000 puestos asalariados privados formales, concentrados en la industria y la construcción, mientras la informalidad ya alcanza al 44% de los ocupados.

Por su parte, el coordinador del IET, Fabián Amico, añadió que “el resultado inflacionario de agosto resume la economía política electoral del gobierno: la moderación del ajuste de tarifas (principal factor de impulso inflacionario en el actual gobierno) se combina ahora con una nueva desaceleración en el ritmo de ajuste del tipo de cambio, que venía aumentando en la zona de 3% en junio y junio y pasó a moverse en torno al 1% mensual en agosto. Por ahora esto es toda la economía política electoral ya que el gobierno descarta toda medida por el lado del gasto o los ingresos, El problema es que los ‘campeones’ adelantaron la dolarización electoral de sus carteras y están comprando más de 3 mil millones mensuales”.

Impacto por hogares

El impacto fue mayor en los hogares con jefe jubilado (1,87%) y desocupado (1,84%), por el mayor peso en sus canastas de la televisión por cable, las prepagas, el gas, el agua y los alimentos frescos, y porque casi no se benefician de la baja del turismo.

Los asalariados registrados tuvieron la variación más moderada (1,65%). Por ingresos, el sesgo regresivo fue nítido: 1,96% en el decil 1 y 1,94% en el decil 2, contra 1,53% en el decil 10. En doce meses el sesgo persiste atenuado: el decil 1 acumuló 33,8% frente al 32,7% del más rico, por la electricidad (+54,5%) y el boleto de colectivo (+47,3%).

“Este panorama refleja cómo la desaceleración del índice general convive con un ajuste sostenido de los precios regulados y un reparto cada vez más desigual del costo de vida, planteando nuevos desafíos para la estabilidad económica y social del país”, subraya el informe.