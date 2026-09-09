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Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

El rosarino está preso por una causa narco ligado a Julio "Peruano" Rodríguez Granthon. La investigación es llevada adelante por fiscales federales

9 de septiembre 2026 · 13:14hs
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Lavado de activos: allanan un departamento del financista Gustavo Shanahan y detienen a familiares.

Lavado de activos: allanan un departamento del financista Gustavo Shanahan y detienen a familiares.

Una investigación de la Justicia federal derivó este miércoles en un allanamiento de Gendarmería Nacional al departamento del financista rosarino Gustavo Shanahan, que cumple una condena por narcotráfico. El expediente aborda una trama de lavado de activos provenientes del delito.

El procedimiento se realizó en una vivienda de Urquiza al 2000 y forma parte de un operativo que incluyó otros domicilios de Rosario y distintas localidades. En ese marco, fueron detenidos dos hijos de Shanahan y su pareja, mientras los investigadores avanzaban con el secuestro de elementos y el embargo de distintos bienes.

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La investigación es llevada adelante por fiscales federales y apunta a determinar el movimiento y el origen de fondos vinculados con una al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y hechos de corrupción. Shanahan es un conocido financista de Rosario y extitular de Terminal Puerto Rosario (TPR), que durante años tuvo un lugar destacado en el mundo empresario y financiero de la ciudad.

Actualmente está preso por una causa narco relacionada a Julio "Peruano" Rodríguez Granthon. La investigación sobre el circuito económico del narcotráfico estableció que desde una financiera que manejaba en el centro rosarino había vendido dólares a integrantes de una organización dedicada al comercio de drogas.

De la city al narcotráfico

La historia judicial de Shanahan comenzó a tomar otra dimensión en 2021, cuando una investigación sobre puntos de venta de drogas en Villa Banana llevó a los investigadores a seguir el recorrido del dinero. La pesquisa permitió detectar que parte de la recaudación de la banda terminaba en distintas cuevas financieras del centro de Rosario, donde era cambiada por dólares.

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El caso se precipitó después de que un agente de la Policía Federal que realizaba tareas encubiertas fuera atacado a balazos en octubre de 2021. A partir de entonces, se realizaron 23 allanamientos, entre ellos el de la financiera de Shanahan ubicada en España y Rioja. En los procedimientos fueron secuestrados unos 34 millones de pesos y más de 30 mil dólares.

La investigación, conocida como "Cuevas blancas", puso bajo la lupa el vínculo financiero entre la estructura narco encabezada por el peruano Julio Rodríguez Granthon y distintas personas vinculadas al circuito cambiario rosarino. Según la acusación, Shanahan no solamente cambiaba dinero para integrantes de la organización, sino que les vendía dólares blue a sabiendas de que se trataba de dinero relacionado con el narcotráfico.

La condena de Gustavo Shanahan

El vínculo con la organización de Rodríguez Granthon terminó llevando a Shanahan a juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario. En diciembre de 2023 fue condenado a siete años de prisión por su participación en la estructura vinculada al narcotráfico. El fallo estableció que había vendido dólares a la banda que operaba en la zona de Villa Banana.

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Durante el debate oral, aparecieron filmaciones de integrantes de la organización que concurrían con bolsos y mochilas a la financiera de España al 800. También se incorporaron escuchas y otros elementos que permitieron reconstruir el circuito del dinero. Según la investigación, la organización necesitaba las divisas tanto para sus operaciones vinculadas al narcotráfico como para el movimiento y blanqueo de los fondos obtenidos de la venta de drogas.

Ahora, casi tres años después de aquella condena, el nombre de Shanahan vuelve a quedar en el centro de una investigación federal. Esta vez, el foco está puesto nuevamente en el posible lavado de activos y en el patrimonio que rodea al financista, con allanamientos, detenciones y medidas sobre bienes que buscan determinar si existe un nuevo circuito de dinero de origen ilícito.

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