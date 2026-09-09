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Argentinos en la Liga de Campeones de Europa: Mac Allister le ganó a Julián y al Cuti Romero

Liverpool de Alexis Mac Allister, autor de un golazo, le ganó 2 a 1 al Atlético de Madrid de Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Cristian Cuti Romero.

9 de septiembre 2026 · 21:57hs
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Argentinos. Julián Álvarez y Alexis Mac Allister chocaron por la Liga de Campeones de Europa.

Argentinos. Julián Álvarez y Alexis Mac Allister chocaron por la Liga de Campeones de Europa.

Este miércoles hubo choque de argentinos de selección en la Uefa Champions League. Por la primera fecha, el Liverpool de Alexis Mac Allister, autor de un golazo, le ganó 2 a 1 al Atlético de Madrid de Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Cristian “Cuti” Romero.

La jornada en Anfield, Inglaterra, comenzó de buena manera para el elenco visitante. A los 17 minutos del primer tiempo, tras una buena jugada comenzando en campo propio, Julián Álvarez habilitó de zurda a Marco Llorente, que definió ante la salida del arquero Alisson.

Pese a la ilusión del conjunto dirigido por Diego Simeone, el Liverpool hizo valer la localía y empató el trámite a los 40 minutos de la primera mitad. Tras una muy buena asistencia del uruguayo Ronald Araújo, de taco, Dominik Szoboszlai definió con el arco de frente y puso el 1 a 1.

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El golazo de Alexis para Liverpool

En el complemento, el Liverpool se pondría rápidamente arriba en el marcador. Tras una serie de intercepciones en el área del Atlético, Alexis Mac Allister agarró una pelota de primera de media distancia, le dio de zurda y marcó un verdadero golazo para su club.

Minutos más tarde, el francés Barcola hacía el tercero, pero todo estaba invalidado por offside, y el marcador quedó 2 a 1 para los locales.

En la próxima jornada, los dirigidos por Diego Simeone enfrentarán al Manchester United de local el martes 13 de octubre. Por su parte, el Liverpool de Alexis irá contra el LASK Linz de Austria, el miércoles 14 de octubre.

Los otros resultados de la Champions League

En el segundo día de la primera fecha de la UEFA Champions League, se jugaron otros cinco partidos, además del Liverpool vs Atlético de Madrid. El Stuttgart de Alemania venció 3 a 1 al Viking de Noruega con triplete de Ermedin Demirovic. En tanto, el descuento para los nórdicos fue de Zlatko Tripic.

Por otra parte, tanto el Barcelona como el Paris Saint-Germain aplastaron a sus respectivos rivales. El conjunto español se impuso por 5 a 1 al Feyenoord de Países Bajos, con tantos de Raphinha (2), Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús. Seem Steijn descontó para los neerlandeses.

A su vez, el PSG le ganó 6 a 1 al Slovan Bratislava de Eslovaquia, con triplete de Ferran Torres, doblete de Ousmane Dembélé y tanto de Fabián Ruiz. El gol del Bratislava lo convirtió Suleiman Camará.

Por último, el Arsenal venció 1 a 0 al Nápoli con gol de Odegard y el Sporting de Portugal (Catamo, Suárez, Zalazar) le ganó 3 a 1 al Galatasaray de Turquía (Inacio e/c).

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