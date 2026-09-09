Crimen del policía en Carcarañá: fiscalía dijo que liberar a uno de los imputados fue "contradictorio"

Tras pagar una fianza y acordar reglas de conducta, Agustín Amarilla seguirá investigado por la muerte de Eduardo López, pero en libertad. El fiscal rechazó la medida del juez de Cañada de Gómez y apelará la resolución

Agustín Amarilla fue liberado a dos meses de ser imputado como uno de los coautores del crimen de Eduardo Damián López, un agente de la Policía de Santa Fe que prestaba servicios en la final de la Liga Cañadense de Fútbol, disputada en Carcarañá . Si bien seguirá bajo investigación, Amarilla continuará el proceso en libertad luego del pago de una fianza y de diversos acuerdos con el juez Guillermo Lanfranco Pari, de los Tribunales de Cañada de Gómez. Para la fiscalía, la medida fue "apresurada y contradictoria".

El 3 de julio de este año, Amarilla, junto a Julio Zalazar, fueron imputados por la muerte de López, un policía de 33 años que trabajaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán y el domingo 28 de junio hacía adicionales en la cancha del club Cremería, en el partido de vuelta entre el local y Sportivo Las Parejas, que consagró a los parejenses.

Amarilla fue imputado como coautor por empujar al uniformado, mientras que Zalazar, también imputado como coautor, está sindicado como el que propinó el golpe mortal con un hierro .

El beneficio de Amarilla trae aparejado una serie de medidas a cumplir : fijar domicilio en la casa de la madre (en Carcarañá), tendrá que presentarse a firmar periódicamente los registros ante la Oficina de Gestión Judicial, tendrá prohibido mantener contacto con testigos y deberá depositar una fianza.

El rechazo de la fiscalía

A dos meses de esa audiencia imputativa, la defensa de Amarilla pidió rever la prisión preventiva y el juez Lanfranco Pari accedió darle libertad luego del pago de una fianza de 2 millones de pesos y reglas de conducta que debe cumplir. "Por supuesto que sigue ligado a la causa y vamos a seguir profundizando la investigación. Además, consideramos que la decisión del juez fue apresurada y contradictoria con lo que había dispuesto dos meses atrás", dijo en LT8 el fiscal Juan Pablo Baños y adelantó que apelará la resolución del magistrado.

Aunque recuperó la libertad, Amarilla sigue vinculado a la causa y mantiene la imputación por homicidio doloso calificado, por ser la víctima un funcionario policial en ejercicio de sus funciones. Baños explicó que este delito comprende la cadena perpetua como pena máxima.

Luego de la imputación, el juez Lanfranco Pari había determinado 120 días de prisión preventiva, sin embargo, a la mitad de esta decisión le otorgó la libertad a uno de los detenidos. "Nosotros vamos a seguir investigando. No nos costó reunir pruebas, pero pensábamos que con la recompensa (que ofreció el gobierno de Santa Fe) iba a haber más personas aportando", apuntó Baños y recordó que los testigos pueden declarar bajo identidad reservada.

Cómo fue el crimen del policía

El policía Eduardo López tenía 33 años y trabajaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán. El domingo 28 de junio fue a prestar servicios adicionales a la cancha de Cremería, donde Sportivo Las Parejas ganó el partido y se consagró campeón del torneo regional.

Después del encuentro, un grupo de hinchas locales atacó a los policías en el estacionamiento y la víctima sufrió lesiones gravísimas. Poco después, el agente falleció.

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La investigación llevó a las detenciones de Amarilla y Zalazar como presuntos responsables de la agresión. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Zalazar estaba entre las 15 o 20 personas que rodearon a seis uniformados, alrededor de las 17.30, cuando empezaron a arrojarles piedras y otros objetos contundentes.

Cómo fue la participación de los imputados

En particular, el fiscal Baños sostuvo que Zalazar tomó una barra de hierro de casi metro de longitud y se la clavó en la cabeza al oficial. Después de esta agresión, Amarilla agarró el mismo objeto y lo empujó hacia el interior del cráneo en forma ascendente. En ese momento, López cayó y sufrió convulsiones como consecuencia de las lesiones atribuidas.

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La víctima quedó internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Casi 24 horas después del traslado a Rosario, los médicos confirmaron el fallecimiento debido a las gravísimas heridas que tenía.

Amarilla obtuvo la excarcelación y, si se mantiene esta medida, llegará al juicio en libertad. Por su parte, Zalazar sigue detenido con prisión preventiva. El gobierno provincial y el MPA ofrecieron una recompensa de 25 millones de pesos para las personas que ofrezcan información veraz sobre los autores del crimen.